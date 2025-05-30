Fenerbahçe Efsanesi İhraç Listesine Eklendi!

Fenerbahçe'nin efsaneleri arasında yer alan Oğuz Çetin'in ihraç listesine alındığı iddia edildi. Çetin'in ihraç listesine alınma nedeninin ise aidatını ödememesi olduğu öne sürüldü.

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Fenerbahçe Efsanesi İhraç Listesine Eklendi!

Fenerbahçe’nin efsaneleri arasında yer alan eski futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusu Oğuz Çetin ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Oğuz Çetin’in birçok kongre üyesiyle birlikte kulüp üyeliğinden ihraç edilmesine kararı verildiği öne sürüldü. Çetin’in altı dönemdir aidatını yatırmadığı belirtildi. Fenerbahçe’de üç dönemden sonra aidat yatırmayanların otomatik olarak ihraç listesine alındığı öğrenildi.

Fenerbahçe Efsanesi İhraç Listesine Eklendi! - Resim : 1

Aidatını yatırmayan üyelere bu durum telefonla hatırlatılırken, efsane ismin yönetime karşı tavırlı olması nedeniyle aidatını yatırmadığı iddia edildi.

Fenerbahçe’de söz konusu ihracın henüz gerçekleşmediği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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