Ronaldo İçin Gemileri Yaktılar! Tüm İmkanlar Seferber Edildi

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr’dan ayrılacağını açıklayan Cristiano Ronaldo için Suudi Arabistan’da resmen seferberlik ilan edildi. 40 yaşına rağmen 1000 gol hedefine ulaşmak için futbola devam etmek isteyen Ronaldo’nun rotasını Avrupa’ya çevirmek istediği kaydedilirken, Suudi Arabistan takımları da yıldız ismi ülkede tutmak için kesenin ağzını açtı.

Suudi Arabistan basınından Arridadiyah’ta yer alan habere göre, yetkililerin Portekizli yıldızın Suudi Arabistan’ın uluslararası imajına katkıları nedeniyle ülkeden ayrılmasının önüne geçmek istiyor.

'ÜLKENİN YATIRIM FONU'NDAN KATKI' İDDİASI

Ronaldo’ya Suudi Arabistan’da kalmak istemesi durumunda istediği takıma gitmesi için özgürlük tanınacağı kaydedilirken, Suudi Arabistan Yatırım Fonu’ndan özel bir bütçenin Ronaldo için ayrılmasının da masaya yatırıldığı belirtildi.

Yıldız ismin Al Hilal ve Al Ahli takımlarının öne çıktığı belirtilirken, Al Nassr da tüm imkanlarını seferber etmeye hazırlanıyor.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile 105 maça çıkarken, 93 gol 19 da asist kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi