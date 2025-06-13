İsrail'in İran'a Saldırısı Piyasalarda Deprem Etkisi Yarattı! Altın ve Petrolde Rekor Yükseliş
İsrail'in gece saatlerinde İran'a yönelik başlattığı saldırılar, küresel piyasalarda derin bir sarsıntıya neden oldu. Altın ve petrol fiyatları tarihi zirveleri test ederken, yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Saldırı haberinin ardından altın fiyatlarında sert bir yükseliş yaşandı. Ons altın 3.430 dolara kadar çıkarak yeni bir rekor kırarken, gram altın da 4.380 TL seviyesini aşarak Türkiye tarihinde görülmemiş bir değere ulaştı. Güvenli liman arayışına yönelen yatırımcılar, fiziki ve dijital altın talebini artırdı.
PETROL FİYATLARI GECE YARISI FIRLADI
Petrol piyasaları da çatışma ortamının etkisiyle sert tepki verdi. Türkiye saatiyle 04.10 itibarıyla Brent tipi ham petrolün varili yüzde 7,40 artışla 74,49 dolara yükseldi. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 7,86 değer kazanarak 73,39 dolar seviyesine çıktı.
ABD ELÇİLİKLERİ TAHLİYEYE GEÇMİŞTİ
ABD'nin bölgedeki elçilik personelini tahliye etmesiyle birlikte piyasalar, olası bir çatışma beklentisiyle günlerdir gerginliğini koruyordu. İsrail'in saldırıya geçmesiyle bu tedirginlik panik havasına dönüştü. Küresel borsalarda da düşüş sinyalleri görülmeye başlandı.
EKONOMİDE KRİZ SİNYALİ
Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte hem enerji hem değerli maden piyasalarında oynaklığın devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, savaş ortamının derinleşmesi halinde yeni rekorların görülebileceğini ve küresel ekonomik dengelerin ciddi şekilde etkilenebileceğini belirtiyor.
GRAM ALTIN REKOR KIRDI
Güne 3385 dolardan başlayan ons altın 3444 doları görerek 22 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Şu sıralar ons altın 3428 dolardan işlem görüyor.
Güne 4285 TL'den başlayan gram altın ise 4373 TL seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Zirveyi gördükten sonra dengelenen altının gram fiyatı şu sıralarda 4344 TL'den alıcı buluyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 7143 TL, tam altın ise 28442 TL oldu.
Altın piyasaları uzmanı Tina Teng, "Olay nedeniyle küresel piyasalarda riskten kaçış havası hakim oldu" dedi. Uzmanlar ons altında 3450 doların direnç seviyesi olarak test edilmesini bekliyor.
FED'İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ
Öte yandan ABD enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine gitmesi beklentisinin yükselmesi de altın fiyatlarına yön veriyor.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk faiz indirimine eylül ayında gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın yıl boyunca 2 faiz indirimi yapması öngörülüyor.