İsrail'in İran'a Saldırısı Piyasalarda Deprem Etkisi Yarattı! Altın ve Petrolde Rekor Yükseliş

Saldırı haberinin ardından altın fiyatlarında sert bir yükseliş yaşandı. Ons altın 3.430 dolara kadar çıkarak yeni bir rekor kırarken, gram altın da 4.380 TL seviyesini aşarak Türkiye tarihinde görülmemiş bir değere ulaştı. Güvenli liman arayışına yönelen yatırımcılar, fiziki ve dijital altın talebini artırdı.