Emekli Promosyonlarında Rekabet Kızıştı, Haziran'da Rekora Koştu

VakıfBank

Ana promosyon olarak 12.000 TL veriliyor. Buna ek olarak Troy logolu emekli kartı ile yapılan harcamalara aylık 1.500 TL olmak üzere 10 ayda 15.000 TL’ye kadar ilave ödeme sağlanıyor. Toplam promosyon 27.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

DenizBank

SGK emeklilerine yönelik kampanya kapsamında 20.000 TL’ye kadar promosyon veriliyor.