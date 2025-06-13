Emekli Promosyonlarında Rekabet Kızıştı, Haziran'da Rekora Koştu
Ekonomik zorluklar altında yaşam mücadelesi veren emekliler, maaşlarına ek gelir sağlayacak yeni yollar arıyor. Hükümetin zam politikasından umudunu kesen çok sayıda emekli, gözünü bankaların sunduğu cazip promosyon tekliflerine çevirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Artan yaşam maliyetleri karşısında emekliler, bankaların maaş promosyonlarıyla bir nebze rahatlamayı umuyor. Kamu bankalarının daha düşük promosyon tutarları sunmasına karşın özel bankalar, rekabeti artırarak ödemeleri ciddi oranda yukarı çekti. Bazı bankalar 15 bin lira maaş alan bir emekliye 25 bin lirayı aşan promosyon teklifleri sunuyor.
BANKALARIN GÜNCEL PROMOSYONLARI - HAZİRAN 2025
Ziraat Bankası
SGK’dan emekli maaşı alan vatandaşlara, 3 yıl boyunca maaşını bu bankaya taşıma sözü vermeleri halinde 12.000 TL’ye kadar promosyon veriliyor.
Halkbank
Emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye kadar nakit destek sunuluyor.
VakıfBank
Ana promosyon olarak 12.000 TL veriliyor. Buna ek olarak Troy logolu emekli kartı ile yapılan harcamalara aylık 1.500 TL olmak üzere 10 ayda 15.000 TL’ye kadar ilave ödeme sağlanıyor. Toplam promosyon 27.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
DenizBank
SGK emeklilerine yönelik kampanya kapsamında 20.000 TL’ye kadar promosyon veriliyor.
Şekerbank
3 yıl boyunca maaşını bu bankaya taşıyan emekliler, 20.000 TL’ye kadar promosyon alabiliyor.
Albaraka Türk
Maaşını Albaraka Türk’e taşıyan emeklilere 20.000 TL’ye kadar nakit ödül sunuluyor.
QNB Finansbank
15.000 TL’ye kadar promosyon verilirken, emekli kart kullananlara ek olarak yıllık 1.200 TL’lik indirim sağlanıyor. Toplamda 16.200 TL’ye kadar ödeme yapılabiliyor.
İş Bankası
SGK emekli maaşını taşıyan vatandaşlara 21.000 TL’ye kadar nakit promosyon imkânı tanıyor.
Akbank
Maaşını bu bankaya aktaran emeklilere 15.000 TL nakit ödemenin yanı sıra 2.500 TL chip-para sunuluyor. Toplam promosyon tutarı 17.500 TL’ye ulaşıyor.
ING Türkiye
Toplam promosyon ödemesi 25.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu rakam, piyasadaki en yüksek tekliflerden biri olarak öne çıkıyor.
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Ana promosyon olarak 12.000 TL verilirken, çeşitli koşullarla 9.000 TL’ye kadar ek ödül de sağlanıyor. Böylece toplam promosyon tutarı 21.000 TL'ye ulaşıyor.