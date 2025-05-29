Süper Lig'e Yükselen Son Takım Belli Oldu
1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor, Sakarya'da karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten mücadeleyi uzatmalarda Fatih Karagümrük 3-1 kazandı ve Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
TFF 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor, Sakarya'da kozlarını paylaştı. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 3-1 kazanarak Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
Fatih Karagümrük'ün gollerini 46. dakikada Wesley, 91. dakikada Atakan ve 105. dakikada Ahmet Sivri kaydetti. Bandırmaspor'un tek golü ise 37. dakikada Hikmet'ten geldi.
Kocaelispor ile Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'i ilk iki sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkan ekipler olmuştu.
Kaynak: Haber Merkezi
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