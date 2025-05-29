Kerem Aktürkoğlu'nun Mutlu Günü: Ceren Azak ile Evlendi

Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Portekiz'in Benfica takımında forma giyen futbolcu Kerem Aktürkoğlu,

A Milli Futbol Takımı’nın yıldız oyuncularından ve Portekiz’in Benfica takımında top koşturan Kerem Aktürkoğlu ile nişanlısı Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi Ceren Azak'tan mutlu haber geldi.

Uzun süredir birlikte olduğu Ceren Azak ile geçtiğimiz Aralık ayında nişanlanan Aktürkoğlu, Portekiz Ligi’nin sona ermesiyle birlikte Türkiye’ye döndü. Çift, Aktürkoğlu’nun memleketi Kocaeli’de düzenlenen sade bir törenle dünya evine girdi.

Yılın düğününe aile ve yakınlarının yanı sırada futbol dünyasından birçok isim katıldı. Futbol kariyerindeki başarıları kadar mütevazı kişiliğiyle de bilinen Aktürkoğlu’nun düğünü, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: Haber Merkezi