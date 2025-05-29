Fransa Açık'ta Pegula Hata Yapmadı

Teniste sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık’ta tek kadınlarda 3 numaralı seri başı ABD’li Jessica Pegula hata yapmadı. Pegula üçüncü tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 5. gün sabah seansında ikinci tur maçları oynandı.

Geçen yıl ABD Açık'ta finalde kaybeden ABD'li Pegula, vatandaşı Ann Li'yi 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Rus Mirra Andreeva da ABD'li Ashlyn Krueger'i 6-3 ve 6-4'lik setlerle 2-0 mağlup ederek üst tura çıktı.

Kaynak: AA