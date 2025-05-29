Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Hakemleri Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı duyuruya göre, 29 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçlar ve bu müsabakalarda görev yapacak hakemler şu şekilde:

29 Mayıs Çarşamba:

20.00 | Antalyaspor - Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

Hakem: Ali Yılmaz

20.00 | Kasımpaşa - Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

Hakem: Sarper Barış Saka

20.00 | Galatasaray - Başakşehir (RAMS Park)

Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Kaynak: DHA