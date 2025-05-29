Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Hakemleri Açıklandı

Süper Lig'de sezonun 38. ve son haftasında yarın oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Hakemleri Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı duyuruya göre, 29 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçlar ve bu müsabakalarda görev yapacak hakemler şu şekilde:

29 Mayıs Çarşamba:

20.00 | Antalyaspor - Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)
Hakem: Ali Yılmaz
20.00 | Kasımpaşa - Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
Hakem: Sarper Barış Saka
20.00 | Galatasaray - Başakşehir (RAMS Park)
Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Kaynak: DHA

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