Trabzonspor'da Ayrılık Duyuruldu
Trabzonspor, Hüseyin Türkmen ile yolların ayrıldığını açıkladı. Oyuncuya fesih tazminatı ödenmeyeceği bildirildi.
Süper Lig ekibi Trabzonspor, ayrılık haberini resmen duyurdu. Hüseyin Türkmen’in sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki 1 Haziran 2023 başlangıç ve 31 Mayıs 2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.
Kaynak: AA