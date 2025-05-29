Trabzonspor'da Ayrılık Duyuruldu

Trabzonspor, Hüseyin Türkmen ile yolların ayrıldığını açıkladı. Oyuncuya fesih tazminatı ödenmeyeceği bildirildi.

Trabzonspor'da Ayrılık Duyuruldu

Süper Lig ekibi Trabzonspor, ayrılık haberini resmen duyurdu. Hüseyin Türkmen’in sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki 1 Haziran 2023 başlangıç ve 31 Mayıs 2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.


Kaynak: AA

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