Volkan Demirel'den Muslera'ya Tepki Çeken Gönderme! Sosyal Medya Yıkıldı

Geçtiğimiz gün ilk kez düzenlenen Golazo Cup adlı turnuva Volkswagen Arena'da gerçekleşti. Volkan Demirel, Andriy Shevchenko, Sercan Yıldırım, Necati Ateş ve Taha Yalçıner gibi eski futbolcuları buluşturan turnuvada sahaya şarkıcı Emir Can İğrek ve oyuncu Kubilay Aka gibi ünlüler de çıktı. Sosyal medyada büyük ilgi gören turnuva çok ilginç anlara da sahne oldu.

Uzun yıllar hem Fenerbahçe'nin hem de milli takımın kalesini koruyan, daha sonra kariyerine teknik direktör olarak devam eden Volkan Demirel, turnuva maçında bir penaltı kazandı. Ancak penaltı vuruşunda topu filelerle buluşmayan Demirel hakkında birçok kişi "Bilerek dışarı atmış gibi geldi" şeklinde yorumlarda bulundu. 44 yaşındaki teknik direktör, bu yorumları doğrulayacak bir paylaşım yaptı.

'BİZİM KALECİLERE SAYGIMIZ VAR'

Eşinin penaltı kaçırdığı anları Instagram hesabından yayınlayarak "Koçum benim be penaltılar kralı" notunu düşen Zeynep Sever Demirel'in paylaşımını alıntılayan Volkan Demirel, "Bizim kalecilik mesleğine saygımız var" yanıtını verdi. Demirel'in bu yorumu, Galatasaray'ın 14 yıllık file bekçisi Fernando Muslera'ya bir gönderme olarak yorumlandı.

SOSYAL MEDYA TEPKİ GÖSTERDİ

Sezonun resmen sona ermesiyle sarı-kırmızılı kulübe veda edecek olan Muslera, geçtiğimiz haftalarda oynanan Galatasaray-Kayserispor maçında taraftarın isteği doğrultusunda, kazanılan penaltıyı kullandı. Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit'in onayını alarak kullandığı penaltıda topu ağlarla buluşturmayı başaran Uruguaylı file bekçisine yapılan gönderme sosyal medyada tepki çekti.

Penaltıyı Muslera'nın kullanmasının nedeninin Galatasaray'ın kulüp efsanesini onore etmek olduğunu belirten kullanıcılar, Muslera'nın vedasından hemen önce Demirel'in böyle bir yorumda bulunmasını eleştirdi. Duruma tepki gösteren Galatasaray taraftarları da, Bilal Bayazit'in maç sonrası yaptığı açıklamalarda Muslera'nın penaltı kullanmasının kendisi için bir sorun olmadığını söylemesini de hatırlattı.