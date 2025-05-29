Muslera'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Veda Hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 25'inci kez şampiyon olan Galatasaray Spor Kulübü’nün yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde kabul etti.

OSİMHEN VE YILMAZ'DAN CUMHURBAŞKANI'NA FORMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sezonu gol kralı olarak tamamlayan Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz formalarını hediye etti.

MUSLERA'DAN ANLAMLI HEDİYE

Galatasaray'a veda eden Muslera ise çerçevelettiği formasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.