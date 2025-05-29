Muslera'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Veda Hediyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’de 25. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray Spor Kulübü’nün yöneticilerini, teknik ekibini ve futbolcularını Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Galatasaray'ın efsane kalecisi Muslera ise çerçevelettiği formasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 25'inci kez şampiyon olan Galatasaray Spor Kulübü’nün yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde kabul etti.
OSİMHEN VE YILMAZ'DAN CUMHURBAŞKANI'NA FORMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sezonu gol kralı olarak tamamlayan Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz formalarını hediye etti.
MUSLERA'DAN ANLAMLI HEDİYE
Galatasaray'a veda eden Muslera ise çerçevelettiği formasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.
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