Adalet Bakanı Tunç'tan 10. Yargı Paketi'ne İlk Yorum: Detaylarını Anlattı

AKP'nin gündem olan "infaz düzenlemesi" ile ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, övgülerde bulunduğu 30 maddelik teklifin detaylarıyla alakalı ilk kez konuştu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Adalet Bakanı Tunç'tan 10. Yargı Paketi'ne İlk Yorum: Detaylarını Anlattı

AKP, 10'uncu Yargı Paketi olarak bilinen "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni bugün Meclis'e sundu. Kamuoyunda tartışma yaratan ve ayrıntıları merak edilen paketin detayları ortaya çıkarken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 30 maddeden oluşan kanun teklifiyle alakalı ilk yorumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıkladığı yargı paketinin hayır getirmesini umduğunu belirten Bakan Tunç, paketin hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlandığını söyledi. Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedefleri takip ettiklerini de vurguladı.

'CEZASIZLIK ALGISI YOK OLACAK'

Bakan Tunç, söz konusu kanun teklifinin ceza adaleti sistemini daha etkin kılan, infaz sistemini kuvvetlendiren, cezasızlık algısını yok eden, suç ve suçluyla etkin mücadele sağlayan, suç işlenmesini önleyen ve caydırıcılığı yükselten, ayrıca bazı suçların cezalarının artırılmasını öngören mühim düzenlemeler içerdiğini aktardı.

Adalet Bakanı Tunç'tan 10. Yargı Paketi'ne İlk Yorum: Detaylarını Anlattı - Resim : 1

'GÜVEN VEREN YAPIYI GÜÇLENDİRDİK'

Kanun teklifinin Meclis'te milletvekillerinin uzlaşısıyla kabul edileceğine inandığını dile getiren Bakan Tunç, "Amacımız; toplumumuzu suçtan korumak, toplumsal barış ve huzura katkı sunmak, vatandaşlarımızın adalete en etkin şekilde erişimini sağlamak, hukuk sistemimizin güven veren yapısını daha da güçlendirmektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı projesini "Adaletin Yüzyılı" yapmak amacıyla hareket edip yola devam ettiklerini bildirdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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