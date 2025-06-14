Otomotiv Devi İtiraf Etti, Artık Yapmayacaklarını Açıkladı! Borsadaki Hisseleri Kasıp Kavruldu

GRUBUN KÂRINDA SERT DÜŞÜŞ

Volkswagen Grubu, yılın ilk çeyreğinde finansal anlamda zorlu bir süreç yaşadı. Şirketin net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %40,6 oranında azalarak 2,19 milyar avroya düştü. Grubun yaptığı açıklamaya göre, elektrikli araç üretim maliyetlerinin artması bu düşüşte etkili oldu.

Her ne kadar net kâr düşse de satış gelirleri %2,8’lik artışla 77,6 milyar avroya ulaştı. Grup, yıl genelinde satış hacminde %5’e kadar artış beklediğini de duyurdu. Bu dönemde toplam araç satışı %0,9 artarak 2,1 milyon adede çıktı.