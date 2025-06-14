Otomotiv Devi İtiraf Etti, Artık Yapmayacaklarını Açıkladı! Borsadaki Hisseleri Kasıp Kavruldu
Alman otomotiv devi Volkswagen, kullanıcı deneyimini geliştirmek adına araç içi tasarım anlayışını değiştiriyor. Marka, dijital dokunmatik paneller yerine, temel sürüş fonksiyonları için fiziksel düğmelere dönüş kararı aldı. Bu yeni yaklaşım ilk olarak, 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanan ID.2all modeliyle hayata geçirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Volkswagen Tasarım Şefi Andreas Mindt’in açıklamasına göre, yeni modellerde ses seviyesi ayarı, ön koltuk ısıtıcıları, havalandırma kontrolü ve dörtlü flaşör gibi kritik işlevler artık ekran üzerinden değil, fiziksel tuşlarla yönetilecek. Bu tuşlar, ana bilgi-eğlence ekranının hemen altında konumlandırılacak ve firmanın yeni nesil araçlarında standart olarak yer alacak.
Mindt, özellikle direksiyon üzerindeki dokunmatik alanların yeterince duyarlı olmaması nedeniyle gelen yoğun eleştirilerin ardından bu kararı aldıklarını belirtti. “Kullanıcılarımız geri bildirim bekliyor. Bu bir otomobil; akıllı telefon değil,” ifadeleriyle yeni stratejinin ardındaki mantığı özetledi.
AVRUPA YÖNETMELİKLERİ ETKİLİ OLDU
Volkswagen’in bu kararı yalnızca müşteri memnuniyetine dayanmıyor. Avrupa Birliği’nde 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler, sürücünün dikkatini yoldan ayırmadan temel araç fonksiyonlarını yönetmesini sağlayacak fiziksel kontrol sistemlerini zorunlu kılacak. Dolayısıyla marka, bu değişiklikle yalnızca kullanıcı konforunu değil, yasal uyumu da gözetiyor.
İLK MODEL ID.2ALL OLACAK
Yeni kontrol düzeni, 25 bin avro fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen ID.2all modeliyle birlikte kullanıcılarla buluşacak. Volkswagen, bu modelle birlikte hem eleştirilere yanıt vermeyi hem de kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.
GRUBUN KÂRINDA SERT DÜŞÜŞ
Volkswagen Grubu, yılın ilk çeyreğinde finansal anlamda zorlu bir süreç yaşadı. Şirketin net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %40,6 oranında azalarak 2,19 milyar avroya düştü. Grubun yaptığı açıklamaya göre, elektrikli araç üretim maliyetlerinin artması bu düşüşte etkili oldu.
Her ne kadar net kâr düşse de satış gelirleri %2,8’lik artışla 77,6 milyar avroya ulaştı. Grup, yıl genelinde satış hacminde %5’e kadar artış beklediğini de duyurdu. Bu dönemde toplam araç satışı %0,9 artarak 2,1 milyon adede çıktı.
ŠKODA YÜKSELİŞE GEÇTİ
Volkswagen çatısı altındaki markalardan biri olan Škoda Auto ise istikrarlı bir büyüme kaydetti. İlk çeyrek işletme kârı %2 artışla 546 milyon avroya yükseldi. Bu artış, grubun toplam finansal görünümünü bir nebze dengelemeyi başardı.
Grup Mali İşler Direktörü Arno Antlitz, “Yılın başı beklediğimiz gibi karmaşık geçti. Elektrikli araç segmentinde yaşanan maliyet baskıları, genel kârlılığı olumsuz etkiledi,” açıklamasında bulundu.