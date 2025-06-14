Tapuda Bunu Yapan İki Tarafa da Ağır Cezalar Geliyor: Bakanlık Radarına Aldı! Milyonlarca Eve Tebligat Gönderilmeye Başlandı

TAPU HARCINDA EŞİTLİK

Mevzuata göre tapu harcı, satış bedelinin yüzde 4’ü oranında hesaplanıyor ve bu tutarın alıcı ile satıcı tarafından eşit şekilde ödenmesi gerekiyor. Ancak çoğu işlemde satış bedeli kasıtlı olarak düşük gösterilip vergi yükünden kaçılıyor. Bu tür usulsüzlüklerin hem vergi cezası hem de idari yaptırımlarla karşılanacağı bildirildi.