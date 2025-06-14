Tapuda Bunu Yapan İki Tarafa da Ağır Cezalar Geliyor: Bakanlık Radarına Aldı! Milyonlarca Eve Tebligat Gönderilmeye Başlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, milyonlarca taşınmaz sahibini yakından ilgilendiren kritik bir denetim sürecini başlattı. Tapu işlemlerinde, satış bedelinin rayiç değer altında gösterilmesi yaygın bir uygulama haline gelirken, Bakanlık bu duruma son vermek için düğmeye bastı.

Kaynak: Haber Merkezi

Tapu Harç
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Tapuda Bunu Yapan İki Tarafa da Ağır Cezalar Geliyor: Bakanlık Radarına Aldı! Milyonlarca Eve Tebligat Gönderilmeye Başlandı - Resim: 1

Satışlarda beyan edilen bedellerin gerçeği yansıtmadığını tespit eden Bakanlık, yeni yazılım sistemleriyle şüpheli işlemleri tek tek tespit ediyor. Gerçek satış fiyatını düşük göstererek vergi ödemesinden kaçınan alıcı ve satıcılar, şimdi ciddi yaptırımlarla karşı karşıya.

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Tapuda Bunu Yapan İki Tarafa da Ağır Cezalar Geliyor: Bakanlık Radarına Aldı! Milyonlarca Eve Tebligat Gönderilmeye Başlandı - Resim: 2

SON 5 YILIN SATIŞLARI MERCEK ALTINDA

Özellikle büyükşehirlerde tapuda belirtilen satış bedelleri ile gerçek piyasa fiyatları arasında dikkat çeken farklar ortaya çıktı. Bu farkların neden olduğu kamu gelir kaybını önlemek isteyen Bakanlık, geriye dönük beş yıllık tapu işlemlerini incelemeye aldı. Denetimler sonucunda tespit edilen eksik vergiler, faiziyle birlikte tahsil edilecek.

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Tapuda Bunu Yapan İki Tarafa da Ağır Cezalar Geliyor: Bakanlık Radarına Aldı! Milyonlarca Eve Tebligat Gönderilmeye Başlandı - Resim: 3

İFADEYE ÇAĞRILAR VE RESMİ TEBLİGATLAR BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, düşük beyanla işlem yapanlara resmi tebligatlar gönderilmeye başlandı. Satışın tarafları ifadeye çağrılarak, tapuda beyan edilen rakamlarla bölgedeki piyasa ortalamaları kıyaslanıyor. Şüpheli işlemlerde cezai süreçler hızla ilerliyor.

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Tapuda Bunu Yapan İki Tarafa da Ağır Cezalar Geliyor: Bakanlık Radarına Aldı! Milyonlarca Eve Tebligat Gönderilmeye Başlandı - Resim: 4

TAPU HARCINDA EŞİTLİK

Mevzuata göre tapu harcı, satış bedelinin yüzde 4’ü oranında hesaplanıyor ve bu tutarın alıcı ile satıcı tarafından eşit şekilde ödenmesi gerekiyor. Ancak çoğu işlemde satış bedeli kasıtlı olarak düşük gösterilip vergi yükünden kaçılıyor. Bu tür usulsüzlüklerin hem vergi cezası hem de idari yaptırımlarla karşılanacağı bildirildi.

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Tapuda Bunu Yapan İki Tarafa da Ağır Cezalar Geliyor: Bakanlık Radarına Aldı! Milyonlarca Eve Tebligat Gönderilmeye Başlandı - Resim: 5

E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL EDİLEBİLİYOR

Vatandaşlar, geçmişte gerçekleştirdikleri taşınmaz işlemlerini e-Devlet üzerinden detaylı şekilde görüntüleyebiliyor. Bakanlık, ileride cezai işlemle karşılaşmamak adına, tapu işlemlerinde mutlaka gerçek satış bedelinin beyan edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

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Tapuda Bunu Yapan İki Tarafa da Ağır Cezalar Geliyor: Bakanlık Radarına Aldı! Milyonlarca Eve Tebligat Gönderilmeye Başlandı - Resim: 6

DÜRÜST BEYAN ŞART

Hem alıcı hem de satıcının sorumlu tutulduğu bu süreçte, gayrimenkul alım satımlarında dürüst davranmanın önemi bir kez daha gündeme geldi. Aksi halde vatandaşlar, yüksek para cezaları ve gecikme faizleriyle karşı karşıya kalabilir.

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