Yeni Karayolları Kanunu Meclis’ten Geçti! Trafikte Ceza Yağmuru Başladı

Yeni düzenlemeye göre, otoyolların denetiminden sorumlu trafik zabıtası, görev yaptığı bölgeyle sınırlı olmak üzere, İçişleri Bakanı'nın onayı ile genel zabıta yetkileriyle de donatılabilecek. Ayrıca, trafik zabıtasının yetersiz kaldığı durumlarda veya bulunmadığı bölgelerde, genel zabıta birimleri trafik düzenlemelerini sağlamak ve trafik suçlarına müdahale etmekle yetkili olacak.

TESCİL SÜRELERİNDE YENİ ZORUNLULUKLAR

Elektronik ortamda tescili yapılabilen araçlar için satış tarihinden itibaren 3 iş günü içinde tescil işleminin gerçekleştirilmesi şartı getirildi. Araç sahibinin vefatı halinde ise mirasçıların, ölüm tarihinden itibaren 90 gün içinde gerekli belgelerle tescil başvurusunda bulunması ve aracı kendi adlarına kayıt ettirmesi zorunlu hale geldi. Bu sürede tescili yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar için 3 bin TL idari para cezası uygulanacak ve araç, tescil işlemi tamamlanana kadar trafikten menedilecek.

CEZALARDA CİDDİ ARTIŞLAR

Tescil belgesi ve plakası olmadan trafiğe çıkan araçların sürücülerine uygulanacak idari para cezası 46 bin TL’ye çıkarıldı. Aynı ceza, hurdaya ayrıldığı halde trafiğe çıkarılan araçlar için de geçerli olacak.

Trafikten çekilmiş araçlarla ilgili de yeni bir düzenleme getirildi. Bu araçlar için tescil kayıtları trafikten çekilme tarihi esas alınarak güncellenecek ve ilgili vergi dairelerine bilgi verilecek.

PLAKA USULSÜZLÜKLERİNE YAPTIRIM

Plakasız araç kullanan ya da plaka takma kurallarına uymayan sürücüler de ağır yaptırımlarla karşılaşacak. Yönetmeliğe uygun olmayan, eksik sayıda ya da değiştirilmiş plakalarla trafiğe çıkanlara 4 bin TL ceza kesilecek ve bu araçlar uygun hale getirilene kadar trafikten men edilecek.

Plakanın okunamaması ya da kasıtlı şekilde farklı okunmasına neden olacak değişiklikler yapan sürücülere 140 bin TL ceza verilecek ve araç 30 gün süreyle trafikten çekilecek. Bu ihlalin 1 yıl içinde ikinci kez tekrarlanması durumunda ceza 280 bin TL’ye çıkacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek.

Tescilli bir aracı plakasız kullanan sürücüler 46 bin TL ceza alacak, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç 30 gün boyunca trafikten men edilecek. Bu ihlal 1 yıl içinde tekrarlandığında ceza 140 bin TL’ye çıkacak, belge 60 gün alınacak ve araç 60 gün menedilecek.

GEÇİCİ BELGE USULSÜZLÜKLERİNE SERT YAPTIRIM

Sahte ya da başka araca ait plakaları kullananlara da 140 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınacak ve araç trafikten 30 gün süreyle menedilecek. Bu durumun 1 yıl içinde tekrarlanması halinde ise her seferinde 280 bin TL ceza kesilecek, sürücü belgesi 60 gün alınacak ve araç 60 gün trafikten menedilecek. Bu kişiler ayrıca Türk Ceza Kanunu uyarınca "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla da yargılanabilecek.

Geçici tescil plakası ve belgelerinin usulsüz kullanımı durumunda da sürücülere 46 bin TL ceza verilecek ve araçlar 30 gün trafikten men edilecek. Bu ihlalin tekrarında ceza 140 bin TL’ye çıkacak ve araçlar 60 gün boyunca trafiğe çıkamayacak.

ARAÇ SAHİPLERİNE YENİ SORUMLULUKLAR

Yeni düzenlemeyle araç sahipleri ve işletenler, sürücü kim olursa olsun tescil belgeleri ve plakaların araç üzerinde uygun şekilde bulundurulmasından sorumlu olacak. Bu sorumluluklarını yerine getirmeyenler, ihlalin doğurduğu sonuçlardan sorumlu tutulacak.

Sürücü belgelerinin geri alınması yetkisi kanunda belirtilen görevlilere ait olacak. Geri alınan belgeler, ancak ilgili cezaların tamamen ödenmesinden sonra iade edilecek.

Yeni Trafik Düzenlemeleriyle Cezalar Sertleştirildi: Takograf ve Hız Sınırlayıcıya Müdahale Yasaklanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, araç içi kontrol sistemlerine yönelik önemli düzenlemeler getirildi. Yeni kurallara göre, bazı araç tiplerinde takograf, taksimetre ve hız sınırlayıcı bulundurulması ve bu cihazların kullanılır durumda olması zorunlu hale geldi.

HANGİ ARAÇLARDA HANGİ CİHAZ ZORUNLU?

Azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı aşan yük taşıyan motorlu araçlarda, ayrıca belediye ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücü dahil en az 17 kişilik koltuğa sahip araçlarda takograf cihazı bulundurulması ve kullanılması zorunlu olacak.

Taksi olarak hizmet veren otomobillerde ise taksimetre, belirli araç gruplarında da hız sınırlayıcı cihazlar yönetmelikle belirlenen esaslara göre zorunlu tutulacak.

Ancak bu zorunluluk, düzenleme yürürlüğe girmeden önce üretilen ve yönetmelikle muaf tutulan araçlar için geçerli olmayacak.

CİHAZLARA MÜDAHALE YASAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onaylamadığı cihazların kullanımı yasaklanıyor. Takograf, taksimetre veya hız sınırlayıcıya dışarıdan müdahale ederek yanlış veri üretmek ya da bu şekilde değiştirilmiş cihazları kullanmak artık yasadışı sayılacak.

Sürücülerin, kendilerine ait olmayan ya da geçersiz takograf kartı ile araç kullanmaları da açıkça yasaklandı. Kart sahipleri, kartlarını başkalarının kullanmaması için önlem almakla yükümlü olacak. Aynı şekilde, araç sahipleri de sürücülerin kurallara uygun hareket etmesini sağlamak ve gerekli ekipmanların kullanımını denetlemekle sorumlu olacak.

CEZALAR REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Zorunlu araç içi ekipmanları bulundurmayan sürücülere 1.000 TL,

Takograf veya hız sınırlayıcı bulundurmayan ya da kullanmayanlara 75.000 TL,

Taksi hizmetinde taksimetresiz araç kullananlara 46.000 TL ceza uygulanacak.

Takograf Verileri Dijital Takipte

Trafik ekipleri, araçlara ait takograf kayıtlarını dijital veri tabanı üzerinden inceleyebilecek. Bu veriler üzerinden yapılan denetimlerde ihlal tespit edilirse cezai işlem uygulanacak.

Ayrıca:

Takograf kullanımıyla ilgili kurallara uymayanlara 3.000 TL,

Cihaz ayarları ve kalibrasyon kurallarına uymayanlara 10.000 TL,

Kayıtların saklanmasıyla ilgili yükümlülükleri ihlal edenlere 20.000 TL ceza kesilecek.

ARAÇ DEĞİŞİKLİKLERİNE SIKI TAKİP

Araçlarda yapılan teknik değişikliklerin 30 gün içinde tescil belgelerine işlenmesi gerekecek. Bu kurala uymayanlar için ceza 108 TL’den 1.000 TL’ye çıkarıldı.

Mevzuata aykırı değişiklik yapanlara ise 5.000 TL, çevreyi rahatsız edecek şekilde ses çıkaran araçlara 16.000 TL para cezası verilecek. Bu araçlar trafikten men edilecek ve gerekli düzeltmeler yapılmadan teslim edilmeyecek.

Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi, yan koruma sistemi ya da devrilme önleyici yapılar gibi güvenlik ekipmanları bulunması gereken araçlarda, bu donanımlar eksikse ya da uygun değilse, araç sahibi 16.000 TL ceza ödeyecek ve araç trafiğe uygun hale getirilene kadar trafikten men edilecek.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANIMINDA YÜKSEK CEZALAR

Ehliyetsiz araç kullananlara 40.000 TL,

Sürücü belgesi geçici ya da tedbiren geri alınmış kişilerin araç kullanması durumunda 200.000 TL ceza kesilecek. Sürücü belgesi iptal edilmesine rağmen araç kullananlara da aynı ceza uygulanacak.

Bu sürücülerin araçlarını kullanmasına izin veren araç sahipleri de ayrıca 40.000 TL ceza ödeyecek.

ŞERİT TAKİBİ KURALLARI

Yeni düzenlemelerle birlikte, kamyon ve çekici gibi ağır vasıtaların şerit kullanımı daha net şekilde düzenleniyor. Bu tür araçlar, otoyollarda ya da bölünmüş yollarda sadece belirli şeritleri kullanabilecek. Ters yönde araç sürmek, yaya yollarında ya da bisiklet yollarında uygun olmayan taşıtları kullanmak da yasaklandı.

Ayrıca konvoy halinde, grup sürüşlerinde ya da bireysel olarak, araçların keyfi şekilde kara yolunu kapatacak ya da trafiği aksatacak şekilde durdurulması da engelleniyor.

SALDIRGAN SÜRÜCÜLERE AĞIR YAPTIRIMLAR GELİYOR

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan son değişikliklerle, özellikle agresif ve tehlikeli sürüş davranışlarına karşı çok ciddi yaptırımlar getirildi. Şerit ihlallerinden kırmızı ışık ihlallerine, ters yönde araç kullanmaktan uyuşturucu etkisi altındayken direksiyon başına geçmeye kadar birçok konuda cezalar katlandı.

AGRESİF SÜRÜŞE 90 BİN LİRA CEZA

Trafiği tehlikeye atacak şekilde art arda şerit değiştiren, ters yönde araç süren veya konvoy halinde ya da tek başına araç kullanırken diğer araçların geçişini engelleyen sürücülere 90 bin TL idari para cezası uygulanacak. Bu sürücülerin ehliyetlerine 60 gün el konulacak, araçları ise 30 gün trafikten men edilecek.

TRAFİKTE TAKİP VE TEHDİT

Trafikte başka bir aracı saldırı amacıyla ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen kişiler 180 bin TL para cezasına çarptırılacak. Bu kişilerin ehliyetlerine 60 gün el konulacak ve araçları 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

Bu eylemleri gerçekleştiren sürücüler, psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulacak. Ehliyetleri, bu değerlendirme sonucunda sürücülüğe engel bir durum bulunmadığının anlaşılması halinde iade edilecek.

TEKRAR EDEN İHLALLERDE EHLİYET İPTALİ

Son beş yıl içinde ikinci kez trafikte benzer bir nedenle ehliyeti alınanların ehliyetleri tamamen iptal edilecek. Bu kişilerin yeniden ehliyet alabilmesi için sürücü kursuna katılması, sınavda başarı göstermesi ve psikoteknik değerlendirme sonucunda engel durumu bulunmadığını belgelemeleri gerekecek.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNDE KADEMELİ CEZA SİSTEMİ

Kırmızı ışık kuralını çiğneyenlere ilk seferde 5 bin TL, ihlalin tekrarı halinde ise cezalar şu şekilde artacak:

2. ihlal: 10 bin TL

3. ihlal: 15 bin TL

4. ihlal: 20 bin TL

5. ihlal: 30 bin TL

6. ihlal: 80 bin TL

Bu ihlallerin artması halinde sürücünün ehliyeti kademeli olarak 30, 60 ve 90 gün süreyle geri alınacak. 1 yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyetleri iptal edilecek.

Ehliyeti iptal edilen sürücülerin tekrar belge alabilmesi için, iptal tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmesi, tüm para cezalarının ödenmesi, psikoteknik ve psikiyatri raporu sunulması şart olacak.

Polis Uyarısına Uymayanlara 200 Bin Lira Ceza

Sabit veya seyir halindeki trafik denetimlerinde polisin “dur” ikazına rağmen kaçan sürücülere 200 bin TL idari para cezası kesilecek. Ayrıca ehliyetlerine 60 gün el konulacak, araçları 60 gün süreyle trafikten men edilecek.

ALKOL VE UYUŞTURUCUYA SIFIR TOLERANS

Alkollü araç kullanma cezaları ciddi oranda artırıldı:

0.50 promilin üzerinde alkollü çıkanlara: 25 bin TL

İkinci kez alkollü yakalananlara: 50 bin TL

Üçüncü veya daha fazla yakalananlara: 150 bin TL

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücülere 150 bin TL ceza verilecek ve ehliyetleri doğrudan iptal edilecek. Bu kişiler ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamındaki suçlarla da yargılanacak.

EHLİYET YENİDEN ALINMA ŞARTLARI

Sürücü belgesi iptal edilenler, ancak şu şartları sağlamaları halinde yeniden belge alabilecek:

İptal tarihinden itibaren belirlenen süre geçmeli (alkol için 1 yıl, uyuşturucu için 5 yıl)

Tüm para cezaları ödenmiş olmalı

Psikoteknik değerlendirmeden başarıyla geçilmeli

Resmi sağlık kurulu raporunda sürücülüğe engel bir durum olmadığı belgelenmeli

Bu şartları karşılayan kişiler, sürücü kursuna devam edip sınavda başarılı olmaları durumunda yeniden ehliyet alabilecek.

Kaynak: AA