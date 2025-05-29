RTÜK'ten Halk TV ve Tele 1'e Ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugünkü toplantısında Halk TV ve TELE1’e idari para cezaları uyguladı. CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi Tuncay Keser, cezaların Taşyapı firmasının sahibi Emrullah Turanlı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Şişli Belediyesi yöneticilerine yönelik “örgüt üyeleri, çete üyeleri” ifadelerine yönelik şikayeti sonrası geldiğini ifade etti. Keser, “RTÜK, Taşyapı’ya kalkan oldu” diyerek karara tepki gösterdi.

Halk TV’ye, “Açıkça” programında Taşyapı’nın projeleriyle ilgili yorumların “haberler doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz” ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi. Programda kullanılan “Şişli’nin kalbine saplanan hançerin sahibi olan bu şirket” ifadesi, eleştiri sınırını aştığı gerekçesiyle ihlal sayıldı.

Ayrıca, “Neden Sonuç” programında İbrahim Kahveci’nin “Bu iktidar bilimi sevmiyor, pozitif bilimi sevmiyor” ve “Üniversitede kalite kalmadı, kadavra görmeyen doktor yetiştiriyorsun” ifadeleri de aynı ilkenin ihlali sayılarak yüzde 3 idari para cezasına neden oldu.

TELE1’e ise sunucu Musa Özuğurlu’nun RTÜK ve kamu bankalarının reklam dağıtımıyla ilgili değerlendirmelerinin “eleştiri sınırını aştığı ve kurumları küçük düşürücü olduğu” gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası uygulandı.

RTÜK, ayrıca tele alışveriş süresine uymadığı gerekçesiyle Serhat TV’ye ve haksız çıkar sağladığı gerekçesiyle YILDIZ EN’e 6112 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerini ihlal ettikleri için idari para cezası verdi.

Kaynak: Haber Merkezi