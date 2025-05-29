İstanbul'da Dolu Alarmı! Yollar Göle Döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Mayıs Perşembe günü için yayımladığı hava durumu raporunda, Türkiye genelinde birçok bölgenin kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına gireceğini duyurdu. Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in batısı ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren yoğunlaşacağı belirtildi.

İstanbul’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, Anadolu Yakası’nda Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerinde etkili oldu. Ümraniye Alemdağ Caddesi’nde yollar adeta göle dönerken, Sancaktepe’de kısa süreli dolu yağışı görüldü. Dolu, yerini sağanak yağışa bırakırken, yağışın etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA