Bakan Osman Aşkın Bak'ın Acı Günü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın amcası Memiş Bak, tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir kanserle mücadele eden 92 yaşındaki Memiş Bak'ın vefatı, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.

Memiş Bak için memleketi Rize'nin Pazar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi Pazar Sahil Camisi'nde öğle namazı kılındı. Namazın ardından Bak, Derinsu köyündeki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, defin öncesinde taziyeleri kabul etti. Törende duygusal anlar yaşanırken, bölge halkı da Bak ailesini yalnız bırakmadı.

Kaynak: DHA