Bakan Osman Aşkın Bak'ın Acı Günü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın amcası Memiş Bak hayatını kaybetti. Memiş Bak, Rize'de düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Son Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın amcası Memiş Bak, tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir kanserle mücadele eden 92 yaşındaki Memiş Bak'ın vefatı, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın Acı Günü - Resim : 1

Memiş Bak için memleketi Rize'nin Pazar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi Pazar Sahil Camisi'nde öğle namazı kılındı. Namazın ardından Bak, Derinsu köyündeki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, defin öncesinde taziyeleri kabul etti. Törende duygusal anlar yaşanırken, bölge halkı da Bak ailesini yalnız bırakmadı.

Boğaziçi'nin Efsane Hocasına Veda! Prof. Dr. Oya Başak Alkışlarla Son Yolculuğuna UğurlandıBoğaziçi'nin Efsane Hocasına Veda! Prof. Dr. Oya Başak Alkışlarla Son Yolculuğuna UğurlandıGüncel

En Yakınındaki İsmi Kaybetti… Simge Sağın’dan Yürek Yakan PaylaşımEn Yakınındaki İsmi Kaybetti… Simge Sağın’dan Yürek Yakan PaylaşımMagazin

Kaynak: DHA

Etiketler
Osman Aşkın Bak Cenaze
Son Güncelleme:
Buzdolabınızda Koku Varsa Bu Noktaya Dikkat! Buzdolabınızda Koku Varsa Bu Noktaya Dikkat!
Sık Sulamak Gerekmiyor: İşte Çölde Bile Yaşatabileceğiniz 5 Dayanıklı Çiçek Sık Sulamak Gerekmiyor: İşte Çölde Bile Yaşatabileceğiniz 5 Dayanıklı Çiçek
Çiftinin Yeni Kabusu! Ne Zirai Don Ne de Çayır Tırtılı… Ağaçları Sardı İlaç Fayda Etmiyor Çiftinin Yeni Kabusu! Ne Zirai Don Ne de Çayır Tırtılı… Ağaçları Sardı İlaç Fayda Etmiyor
Öğretmen, 10 Yaşındaki Öğrencisine Dehşeti Yaşattı: Darp Raporu Alındı, Tutuklandı Öğretmen, 10 Yaşındaki Öğrencisine Dehşeti Yaşattı: Darp Raporu Alındı, Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: SGK Başuzmanı Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: İsa Karakaş Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında...
Şehir Şehir Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu! İşte Yeni Fiyat Listesi Şehir Şehir Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu! İşte Yeni Fiyat Listesi
Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak
TOKİ’den Konut Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Fırsat! 13 Bin TL Taksitle 2+1 ve 3+1 Daireler Satışta TOKİ’den Konut Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Fırsat! 13 Bin TL Taksitle 2+1 ve 3+1 Daireler Satışta
Kurban Bayramı'nda Ünlülerin Konser Ücretleri Belli Oldu: 1 Gecede Servet Kazanacaklar Bayramda Ünlüler Servet Kazanacak