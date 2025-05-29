Çiftinin Yeni Kabusu! Ne Zirai Don Ne de Çayır Tırtılı… Ağaçları Sardı İlaç Fayda Etmiyor

64 ili vuran zirai don felaketinin etkisi sürerken çiftçinin tarlalarını bir kabus daha sardı. Bursa'nın Karacabey ilçesindeki 3 mahalleyi kahverengi kokarca istila etti. Kiraz, erik ve dutlarda büyük zarar oluştu.

Son Güncelleme:

İlkbaharın gelmesiyle birlikte Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Boğazköy, Bayramdere ve Kurşunlu mahallelerinde kahverengi kokarca, çiftçilerin kabusu oldu. Meyve ağaçlarını saran böcekler için belediye başvurular peş peşe yapıldı.

Çiftinin Yeni Kabusu! Ne Zirai Don Ne de Çayır Tırtılı… Ağaçları Sardı İlaç Fayda Etmiyor - Resim : 1

'İLAÇ FAYDA ETMEDİ'

Kiraz, erik ve dutlara büyük zarar veren böcekler için konuşan Boğazköy Mahallesi Muhtarı Şenol Kuş, şunları söyledi: Geçen yıldan bu yana görülüyor. Sonbaharda sayıları çok arttı. ilkbaharda mücadele edileceğini söylediler ama başlamadı. Böceklerle baş başa kaldık. Kiraz, erik ve dutlara zarar verdi. Ağaçlarda kiraz ve erik neredeyse hiç kalmadı. Önce zirai don sonra böcekler vurdu. Kendi çabamızla ilçe tarım müdürlüğünden aldığımız ilaçlarla bazı köylülerimiz ilaçladı ama fayda etmedi.

Çiftinin Yeni Kabusu! Ne Zirai Don Ne de Çayır Tırtılı… Ağaçları Sardı İlaç Fayda Etmiyor - Resim : 2

SAYISI ARTTI

Kuş, böcek sayısının gitgide arttığını belirterek ‘Çok fazla nasıl olacak bilmiyoruz. Sebzelere de zarar veriyorlar. Meyvelerin suyunu emiyorlar çok değişikler ve gerçekten kabus gibiler’ dedi.

Çiftinin Yeni Kabusu! Ne Zirai Don Ne de Çayır Tırtılı… Ağaçları Sardı İlaç Fayda Etmiyor - Resim : 3

Acil önlem ve çözüm beklediklerini belirten Kuş ‘Bahçelerimizi, ağaçlarımızı ve ürünlerimizi bu zararlıya kaptırmak istemiyoruz. İlaçlıyoruz ama çok zaman geçmeden yine ağaçları sarıyorlar’ diye isyan etti.

Çiftinin Yeni Kabusu! Ne Zirai Don Ne de Çayır Tırtılı… Ağaçları Sardı İlaç Fayda Etmiyor - Resim : 4

Zirai Don Vurdu, Fiyatlar Uçtu: Bu Yaz Pahalıya Yenecek Meyveler Belli Oldu! İşte Cüzdanları Üzecek ListeZirai Don Vurdu, Fiyatlar Uçtu: Bu Yaz Pahalıya Yenecek Meyveler Belli Oldu! İşte Cüzdanları Üzecek ListeEkonomi

Çiftçiden 'Zirai Don' Felaketine Akılalmaz Yöntem! Çileklerini Nasıl Kurtardı?Çiftçiden 'Zirai Don' Felaketine Akılalmaz Yöntem! Çileklerini Nasıl Kurtardı?Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Çiftçi Bursa
Son Güncelleme:
Besiciler Diyanet'e Tepkili, 'Bir Hayvanı 56 Bin Liraya Açıklıyor' Besiciler Diyanet'e Tepkili, 'Bir Hayvanı 56 Bin Liraya Açıklıyor'
29 Mayıs 2025 Burç Yorumu: Sabah ve Öğle Saatlerine Dikkat! Tüm Gününüzü Etkileyebilir 29 Mayıs 2025 Burç Yorumu: Sabah ve Öğle Saatlerine Dikkat! Tüm Gününüzü Etkileyebilir
Bilgisayar ve Telefon Ekranından Uzaklaşmanın 5 Eğlenceli Yolu Bilgisayar ve Telefon Ekranından Uzaklaşmanın 5 Eğlenceli Yolu
Enerji Sektöründe Neler Oluyor? Kübra Par Soracak, Bakan Bayraktar Yanıtlayacak Enerjide Yeni Dönem! Bakan Bayraktar Soruları Yanıtlayacak
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: SGK Başuzmanı Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: İsa Karakaş Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında...
Şehir Şehir Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu! İşte Yeni Fiyat Listesi Şehir Şehir Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu! İşte Yeni Fiyat Listesi
Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak
TOKİ’den Konut Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Fırsat! 13 Bin TL Taksitle 2+1 ve 3+1 Daireler Satışta TOKİ’den Konut Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Fırsat! 13 Bin TL Taksitle 2+1 ve 3+1 Daireler Satışta
Kurban Bayramı'nda Ünlülerin Konser Ücretleri Belli Oldu: 1 Gecede Servet Kazanacaklar Bayramda Ünlüler Servet Kazanacak