Çiftinin Yeni Kabusu! Ne Zirai Don Ne de Çayır Tırtılı… Ağaçları Sardı İlaç Fayda Etmiyor

İlkbaharın gelmesiyle birlikte Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Boğazköy, Bayramdere ve Kurşunlu mahallelerinde kahverengi kokarca, çiftçilerin kabusu oldu. Meyve ağaçlarını saran böcekler için belediye başvurular peş peşe yapıldı.

'İLAÇ FAYDA ETMEDİ'

Kiraz, erik ve dutlara büyük zarar veren böcekler için konuşan Boğazköy Mahallesi Muhtarı Şenol Kuş, şunları söyledi: Geçen yıldan bu yana görülüyor. Sonbaharda sayıları çok arttı. ilkbaharda mücadele edileceğini söylediler ama başlamadı. Böceklerle baş başa kaldık. Kiraz, erik ve dutlara zarar verdi. Ağaçlarda kiraz ve erik neredeyse hiç kalmadı. Önce zirai don sonra böcekler vurdu. Kendi çabamızla ilçe tarım müdürlüğünden aldığımız ilaçlarla bazı köylülerimiz ilaçladı ama fayda etmedi.

SAYISI ARTTI

Kuş, böcek sayısının gitgide arttığını belirterek ‘Çok fazla nasıl olacak bilmiyoruz. Sebzelere de zarar veriyorlar. Meyvelerin suyunu emiyorlar çok değişikler ve gerçekten kabus gibiler’ dedi.

Acil önlem ve çözüm beklediklerini belirten Kuş ‘Bahçelerimizi, ağaçlarımızı ve ürünlerimizi bu zararlıya kaptırmak istemiyoruz. İlaçlıyoruz ama çok zaman geçmeden yine ağaçları sarıyorlar’ diye isyan etti.

Kaynak: İHA