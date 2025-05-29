Besiciler Diyanet'e Tepkili, 'Bir Hayvanı 56 Bin Liraya Açıklıyor'

CHP Bursa milletvekili Hasan Öztürk, Bursa İsabey kurban pazarını ziyaret etti. Besiciler, Öztürk’e dert yanarken, Erzurum’dan kurban getiren bir besici, “Bizim en büyük kaybımız ülkenin Diyanet İşleri Başkanı. Tam Kurban Bayramı yaklaşırken çıkıp diyor ki 'Hisse 8 bin lira'. Şu anda 56 bin liraya bir hayvan mal edelim, bakalım oluyor mu? Türkiye’de biz hayvanı 130-140 bin liraya mal ediyoruz. Ama o bir hayvana 56 bin liraya hisse açıklıyor” ifadelerini kullandı.

Öztürk’e dert yanan Muş’tan Bursa’ya kurban satmaya gelen bir besici, “Bizim kendi malımız bize yeter de artar bile ama ithal ediyoruz. Ben burayı geçen sene 50 bin liraya, bu sene 75 bin liraya tuttum. Geçen sene tır getirdim 30 bin lira, bu sene 60 bin lira. Geçen sene yem alıyordum 400 lira, bu sene 700 lira. Alacak kişi de sıkıntı çekiyor. Geçen seneye göre hayvan fiyatları artmadı. Maliyetler yüzde 100 arttı ama hayvanı aynı fiyata satıyorum. Geçen sene dibe vurdum, bu sene yine dibe vuruyorum. Küçüklükten beri hayvancılığın içindeyiz. 10 sene önce bir araba hayvan getiriyordum, üçte biri giderine, kalanı bana kalıyordu. Bu sefer getiriyorum satıyorum ama dönünce alamıyorum. Yerine koyamıyorum, hatta üstüne para veriyorum” ifadelerini kullandı.

Pazar ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Öztürk, İsabey kurban pazarına satıcılar ve alıcılarla konuşmaya geldiklerini ancak hiç müşteri görmediklerini ifade etti. Ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını belirten Öztürk, konuştuğu satıcıların, emekli ya da asgari ücretli birinin hayvan pazarına gelemeyeceğini söylediklerini bildirdi.

Besicinin sorunlarının yem, nakliye, yakıt zammı ve çoban sıkıntısı olduğunu aktaran Öztürk, şunları söyledi:

"Bugün bir hayvanın günlük maliyetinin 300 lira olduğunu söylediler. Diyanetin Kurban Bayramı gelmeden önce belirlediği hisse fiyatı bugün pazardaki en büyük sorunlardan biri olarak karşımıza çıktı. Diyanet hisseyi 8 bin lira olarak belirlemiş. En düşük 7 hisseyle 56 bin lira. Bugün pazarda üreticiye '56 bin liraya bir hayvan var mı?' diye sorduk. Türkiye’de böyle bir hayvan yok. Dolayısıyla böyle bir rakam insanlara belli hesaplara para göndermeyi, Müslümanlar olarak dini vecibelerini yapmak için böyle bir yolu tercih ediyor. İnsanlar imkanlarını biraz daha zorlayarak gelmek yerine bu yolu seçiyor.

Kaynak: ANKA