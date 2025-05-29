Ege Denizi'nde Deprem! AFAD'dan İlk Açıklama
AFAD, Ege Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ana merkezi Ege Denizi ve çevresi olarak işaret edilirken derinliği ise 24,71 kilometre olarak açıklandı.
Daha önce depremler meydana gelen Ege Denizi’nde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, Ege Denizi’nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise 3,3 olarak açıkladı.
AFAD 3,5 KANDİLLİ 3,3 DEDİ
AFAD’ın resmi hesabından yapılan açıklamada depremin derinliğinin 24.71 kilometre olduğu belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 27,8 kilometre olarak açıkladı.
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https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
6'LIK DEPREM KORKUTMUŞTU
Ege Denizi’nde 22 Mayıs’ta 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 17.7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem İzmir, Muğla, Aydın, Denizli ve Antalya gibi Türkiye'nin de birçok kentinde hissedilmişti. Öte yandan depremin Libya ve Kıbrıs'ta da hissedildiği ifade edilmişti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 29, 2025
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-05-29
Saat:13:02:11 TSİ
Enlem:35.80833 N
Boylam:26.02528 E
Derinlik:24.71 km
Detay:https://t.co/etODMIeKJZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi