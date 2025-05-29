Ege Denizi'nde Deprem! AFAD'dan İlk Açıklama

Daha önce depremler meydana gelen Ege Denizi’nde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, Ege Denizi’nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise 3,3 olarak açıkladı.

AFAD 3,5 KANDİLLİ 3,3 DEDİ

AFAD’ın resmi hesabından yapılan açıklamada depremin derinliğinin 24.71 kilometre olduğu belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 27,8 kilometre olarak açıkladı.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html

6'LIK DEPREM KORKUTMUŞTU

Ege Denizi’nde 22 Mayıs’ta 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 17.7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem İzmir, Muğla, Aydın, Denizli ve Antalya gibi Türkiye'nin de birçok kentinde hissedilmişti. Öte yandan depremin Libya ve Kıbrıs'ta da hissedildiği ifade edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi