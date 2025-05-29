Bozcaada’da Kaçak Su Skandalı: Otele 88 Milyon Lira Ceza

Çanakkale’nin turistik ilçesi Bozcaada’da, 150 yatak kapasiteli ve 58 odalı bir otelin 2012 yılından beri kaçak su kullandığı tespit edildi. Bozcaada Belediyesi’nin 26-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği denetimlerde ortaya çıkan usulsüzlükler üzerine, işletmeye 88 milyon 514 bin 602 TL para cezası uygulandı. Otelin, belediye şebekesinden kaçak su kullanarak tesisin tüm ihtiyaçlarını karşıladığı belirlendi.

KAÇAK SUYUN KULLANIM ALANLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, otelin belediye şebekesine 63 milimetre çapında bir boruyla bağlantı yaptığı ve bu hatta sayaç bulunmadığı tespit edildi. Kaçak hat, otelin su deposuna ve arıtma tesisine bağlanırken, buradan çıkan suyun tüm tesise dağıtıldığı anlaşıldı. Kaçak su; otelin 100 kişilik restoranı, 75 metrekarelik yüzme havuzu, 340 metrekarelik kaydıraklı aqua park, 6 bin metrekarelik çim alanlar, tarım arazileri, üzüm bağları, zeytinlikler, personel lojmanları ve konutlarda kullanılmış. Ayrıca, otelin iki su aboneliği olduğu ancak sayaçların kapalı olduğu, su kuyusuna bağlı sayacın da çalışmadığı ortaya çıktı. Personel lojmanında ise belediye şebekesine bağlı bir sayaç bulunmasına rağmen, vananın kapalı olduğu ve suyun otelden gelen hatlarla sağlandığı tespit edildi.

Kaynak: İHA