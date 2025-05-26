Kaçak Madenlere Geçit Yok! Tam 7 Tanesi İmha Edildi

Zonguldak’ta kaçak olduğu tespit edilen 7 kömür ocağı, patlayıcı maddelerle imha edildi.

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Kaçak Madenlere Geçit Yok! Tam 7 Tanesi İmha Edildi

Zonguldak’ta kaçak olduğu tespit edilen 7 maden ocağı imha edildi. Madenlerin imhasında patlayıcı madde kullanıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, son 1 haftada kentteki 21 ocağı denetledi. Denetimler sırasında 7 ocağın kaçak olduğu belirlendi. Ayrıca denetimlerde 11 ton kömür ile 140 metre ray ele geçirildi. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı maddeyle imha edildi.

Kaynak: DHA

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