33 Suç Kaydı Bulunan Firari Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firari şahısların yakalanması için çalışma yaptı.

Yapılan çalışma sonucunda "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve hırsızlık" suçu başta olmak üzere 33 ayrı suçtan suç kaydı olan ve hakkında "15 yıl 5 ay" kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. isimli şahıs, yürütülen titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda, Şahinbey ilçesinde yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA