33 Suç Kaydı Bulunan Firari Yakalandı

Gaziantep’te "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve hırsızlık" suçları dahil 33 suç kaydı bulunan ve 15 yıl 5 ay aranması olan kişi jandarma tarafından yakalandı.

33 Suç Kaydı Bulunan Firari Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firari şahısların yakalanması için çalışma yaptı.

Yapılan çalışma sonucunda "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve hırsızlık" suçu başta olmak üzere 33 ayrı suçtan suç kaydı olan ve hakkında "15 yıl 5 ay" kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. isimli şahıs, yürütülen titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda, Şahinbey ilçesinde yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Amasya Taşova’da Feci Kaza: Hafif Ticari Araç Su Kanalına Uçtu, 2 Yaralı Amasya Taşova’da Feci Kaza: Hafif Ticari Araç Su Kanalına Uçtu, 2 Yaralı
Kavurucu Yaz Gecelerinde Pencereniz Açık mı Uyuyorsunuz? Bu Gerçeği Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Kavurucu Yaz Gecelerinde Pencereniz Açık mı Uyuyorsunuz? Bu Gerçeği Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Serinlemek İçin Dondurma Almadan Önce İki Kez Düşünün! Meğer Bu Dondurmalar Zehir Saçıyormuş Serinlemek İçin Dondurma Almadan Önce İki Kez Düşünün! Meğer Bu Dondurmalar Zehir Saçıyormuş
Çankaya’da Katliam Büyüyor! Belediye İçin Bir İşkence İddiası Daha Çankaya’da Katliam Büyüyor! Belediye İçin Bir İşkence İddiası Daha
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş: Altında Çarşamba Gününe Hazır Olun Uzman İsim Uyardı, Altında Çarşamba Gününe Dikkat
Üniversiteyi Arpalığa Çeviren Rektör Görevden Alındı: Kendisine Her Ay 1 Milyon 200 Bin Lira Maaş Bağlamış... Üniversiteyi Arpalığa Çeviren Rektör Görevden Alındı
Türkiye'nin 81 İlinde Devreye Giriyor! Konut Fiyatları İçin Yeni Dönem Türkiye'nin 81 İlinde Devreye Giriyor! Konut Fiyatları İçin Yeni Dönem
Asgari Ücrete Ara Zam Olacak mı? Uzmanı Net Oran Verdi, Olacaksa Bu Rakam Olacak Asgari Ücrete Ara Zam Olacak mı? Uzmanı Net Oran Verdi, Olacaksa Bu Rakam Olacak
SGK Uzmanı 'Boşuna Beklemeyin" Diyerek Duyurdu: Yıllardır Beklenen Sistem Bu Yıl da Yürürlüğe Girmeyecek SGK Uzmanı 'Boşuna Beklemeyin" Diyerek Duyurdu: Bu Yıl da Yürürlüğe Girmeyecek