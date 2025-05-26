Çankaya’da Katliam Büyüyor! Belediye İçin Bir İşkence İddiası Daha

Çankaya Belediyesi, son dönemde sokak hayvanlarının ölümleriyle gündeme geliyor. Daha önce hayvan toplama süreçlerinde şeffaflık eksikliği ve kötü uygulamalarla hayvanseverlerin tepkisini çeken belediye, 20 Mayıs 2025 tarihinde, belediye ekipleri tarafından toplanan bir köpeğin, anestezi uygulandıktan sonra hayatını kaybetmesiyle yeniden gündeme geldi. Olayın sosyal medyada yayılması sonrası belediye önünde protestoları düzenlenmiş, polis ekipleri ile hayvanseverler arasından gerginlik yaşanmıştı.

Hayvan hakları savunucuları, ölüme neden olan uygulamanın sorumlularının hesap vermesini talep etmiş ve "Ölüm doğaldır ama öldürmek değil" ve "Belediyeniz kan kokuyor" gibi pankartlarla tepkilerini dile getirmişti. Bazı protestocular, belediye önüne ölmüş köpek bırakarak, uygulamayı sert bir şekilde eleştirmişti.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tüm bu yaşananlar sonrası belediye, medya hesabından yazılı bir açıklama yapmak zorunda kalarak, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Açıklamada ise şu ifadeler yer verilmişti: “İlçemiz Birlik Mahallesi’nde yoğun şekilde gelen şikayet ve talepler nedeniyle, 20.05.2025 tarihinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik veteriner hekim koordinasyonunda yapılan çalışmada bir adet sahipsiz sokak hayvanı, yakalama çalışmaları esnasında fenalaşmıştır. İlk müdahaleleri belediyemiz veteriner hekimlerince yapılmış olup, tedavisini de üstlenerek sahiplenmek isteyen vatandaşların talebi doğrultusunda, riskler anlatılarak şahsa teslim işlemi gerçekleştirilmiştir.”

ÇANKAYA BELEDİYESİ İÇİN SKANDAL İDDİA

Belediyeye tepkiler sürerken, bu sabah çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Bir görgü tanığının iddiasına göre, belediye ekipleri Çiğdem Mahallesi’nde sokak hayvanlarına anestezi uygulayarak, 33 dereceyi aşan sıcaklıkta, kapalı kasalı araçlarla taşıdı. İddiaya göre hayvanlar, baygın halde ve havasız koşullarda araçlarda uzun süre bekletiliyor. Bu durumun hayvan sağlığını ciddi biçimde tehdit ettiğini dile getiren görgü tanığı, o anları kayda aldı. Görgü tanığı, "Kaç tanesi ölür demiyorum, kaç tanesi yaşayacak? Cellat demek az kalır" sözleriyle tepkisini dile getirdi.