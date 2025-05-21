Ankara'dan Vicdanları Sızlatan Haber! Yerinden Alınarak Anestezi Verilen Köpek Hayatını Kaybetti

Ankara'da vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. Mahalledeki gönüllülerin baktığı bir köpeğin, Çankaya Belediyesi ekiplerince yerinden alındığı ve anestezi verildikten sonra hayatını kaybettiği öne sürüldü. Belediye binası önünde toplanan hayvanseverler yaşanan olaya tepki gösterdi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Sokak hayvanlarına yönelik vicdanları sızlatan haberlere bir yenisi eklendi. Ankara'nın Çankaya ilçesinde, belediye ekipleri tarafından anestezi verilen köpek, hayatını kaybetti.

Çankaya'da mahallelinin baktığı Toby isimli köpek, iddiaya göre belediye ekipleri tarafından yaşadığı sokaktan alındı. Anestezi verilerek yerinden alınan köpek, saatler içinde hayatını kaybetti.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Yaşanan olayı duyuran ilk isimlerden biri olan avukat Tuğba Gürsoy'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bu köpek, Birlik Mahallesi’nde yaşıyordu. Yaşlı, kilolu. Gönüllüsü var, yıllardır bakıyor. Hayvana acımanız yok, biliyoruz. İnsanın tüm hayatından verdiği özveriye de acımanız yok. Gönüllüsünün yalvarmasına, ağlamasına da acımanız yok. Çankaya Belediyesi, bu köpeği bugün elimizden zorla aldı. Anestezi atmayın hayvana, kaldıramaz, ölür dedik. Dinlemediler. Köpeği paçavra gibi attılar pis kamyonlarına. Bu hayvan 11 saattir yaşam mücadelesi veriyor. Dua edin ölmesin, ölürse sorumlusu siz olacaksınız."

EPİKRİZ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Avukat Gürsoy, ilerleyen saatlerde köpeğin hayatını kaybettiğini duyurdu. Köpeğin epikriz raporunda 'Anestezik maddeye bağlı olarak kardiyovasküler ve respiratorik sendrom geliştiği düşünülmektedir' ifadeleri yer aldı.

20 Mayıs tarihli raporun tamamı şöyle:

"20/05/2025 Tarihinde saat 19.30'da kliniğimize anestezi etkisinde gelen hasta için alınan anamnezde; sabah saat 09.30 sıralarında Çankaya Belediyesi tarafından yapılan toplama sırasında anesteziye alındığı ancak akşam saatlerine kadar uyanamadığı bilgisi paylaşıldı. Akşam 19.30 'da anestezi etkisinde kliniğe alındı ve intravenöz sıvı sağaltımı, oksijenizasyon ve intramuskuler antidot yapıldı. Hasta ilerleyen saatlerde yerinden kalkamasa da hareketlendi. Ancak 23.30 sıralarında aniden dolaşımı durdu. Yapılan CPR'a rağmen geri döndürülemedi. Hastanın anamnezinden ve klinik seyirden yola çıkılarak yapılan değerlendirmede anestezik maddeye bağlı kardiyovasküler ve respiratorik sendrom geliştiği düşünülmektedir."

Ankara'dan Vicdanları Sızlatan Haber! Yerinden Alınarak Anestezi Verilen Köpek Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Toby adlı köpeğin hayatını kaybetmesinin ardından hayvanseverler ayaklandı. Çankaya Belediyesi önüne giden vatandaşlar, 'Hayvanlar ölürken polis neredeydi?', 'Kadınlar ölürken polis neredeydi?, 'Çocuklar ölürken polis neredeydi?' sloganları attı.

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