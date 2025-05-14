Vahşetin Adresi Bu Kez Bursa! Hayvan Barınağında Yine Köpek Katliamı

Vicdanları yaralayan olay Bursa Osmangazi Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi.

HAYTAP'ın (Hayvan Hakları Federasyonu) sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde çok sayıda hayvanın kötü muameleye maruz kaldığı ve ölüme terk edildiği görüldü. Öte yandan sahada görevli kişilerin T-61 ilacı kullanarak hayvanları öldürdüğü öne sürüldü.

Osmangazi Belediyesi'ne ait rehabilitasyon merkezinde yaşanan bu olayların soruşturulması ve sorumluların cezalandırılması için yetkililere çağrıda bulunuldu. Öte yandan belediyeden resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haber Merkezi