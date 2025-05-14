Zelenskiy Yola Çıktı, Putin Kararını Verdi! İstanbul'a Gelmeyecek

Rusya, İstanbul barış müzakerelerinde Ukrayna heyetiyle bir araya gelecek Rus heyetini belirledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmelere katılacak heyeti onaylarken, Putin’in ismi listede yer almadı. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ankara'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.

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Zelenskiy Yola Çıktı, Putin Kararını Verdi! İstanbul'a Gelmeyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın İstanbul'da yapılacak olan Ukrayna görüşmelerine katılacak heyeti onayladı. Ancak, Putin'in ismi bu listeye dahil edilmedi.

Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik edecek. Heyette, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin Mikhail Yuryevich, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Igor Kostyukov ile 4 uzman isim yer alıyor.

İstanbul'a gelecek Rus heyeti arasında Vladimir Putin'in danışmanı ve üst düzey diplomatlar bulunuyor. Heyete Putin’in danışmanı Vladimir Medinsky başkanlık edecek.

ZELENSKIY YOLA ÇIKTI

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.

Putin'in görüşmeye katılmama kararına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ne tepki vereceği merak konusu oldu. Zelenskiy, İstanbul'daki görüşmelerde Rus heyetinden sadece Putin ile görüşeceğini söylemişti. Zelenskiy, bugün yaptığı son açıklamada, Türkiye'deki görüşmelere kimin katılacağını görmek için beklediğini, daha sonra atacağı adımlara karar vereceğini ifade etmişti.

Dünyanın Gözü İstanbul'daki Barış Zirvesinde! Zelenskiy'den Flaş 'Müzakere' AçıklamasıDünyanın Gözü İstanbul'daki Barış Zirvesinde! Zelenskiy'den Flaş 'Müzakere' AçıklamasıDünya

Kaynak: İHA

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