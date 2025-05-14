Dünyanın Gözü İstanbul'daki Barış Zirvesinde! Zelenskiy'den Flaş 'Müzakere' Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'deki görüşmelere kimin katılacağını görmek için beklediğini, daha sonra atacağı adımlara karar vereceğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca, Rusya ile savaşı sona erdirmek için "her türlü formatta" müzakereye hazır olduklarını açıkladı.

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Dünyanın Gözü İstanbul'daki Barış Zirvesinde! Zelenskiy'den Flaş 'Müzakere' Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yarın İstanbul'da Rusya ile yapılacak görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya ile savaşı sona erdirmek için "her türlü formatta" müzakereye hazır olduklarını açıklayarak, yarın yapılacak olan görüşmede Rusya'yı kimin temsil edeceğine göre bir sonraki "adımlara" karar vereceklerini ifade etti.

Zelenskiy, "Ukrayna her türlü müzakere formatına hazır ve korkmuyoruz. Rusya'dan kimin geleceğini görmek için bekliyorum. O zaman Ukrayna'nın hangi adımları atması gerektiğine karar vereceğim" ifadelerini kullandı. Rusya, henüz yarın İstanbul'daki görüşmeye kimin katılacağını açıklamadı.

ANKARA'DA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, İstanbul'daki görüşme öncesi Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki görüşmeye katılması halinde İstanbul'a geçeceğini aktarmıştı. Zelenskiy, "Putin'i Türkiye'de bekliyoruz. Rusya'nın 'Putin Ankara'ya değil, sadece İstanbul'a gelir' gibi manipülasyonlarına izin vermeyeceğiz" demişti.

Kaynak: İHA

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Volodimir Zelenskiy
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