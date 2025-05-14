Korku Evi Gerçek Cehenneme Döndü! Yanarak Can Veriyorlardı, Yardım Çığlıkları Şaka Sanıldı

Antalya'da bir korku evinde dehşet dolu anlar yaşandı. Korku evinde ekipmanların bakımı yapılırken yangın çıktı. Odada kilitli kalan 3 çalışanın yardım çığlıkları ise 'şaka' sanıldı. Pencereden çıkan dumanları gören vatandaşlar kapıyı kırıp gençleri kurtardı. Yaralı olarak kurtarılan çalışanlar hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Korku Evi Gerçek Cehenneme Döndü! Yanarak Can Veriyorlardı, Yardım Çığlıkları Şaka Sanıldı

Korkunç olay, saat 18.15 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde 1262. Sokak'ta bulunan bir korku evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, korku evinde çalışan 3 genç, ekipmanların bakım ve onarımını yapmaya başladı. İşletmenin giriş kapısını kilitleyen ve üst kata çıkan çalışanlar burada konsept gereği bulunan testereye yakıt koydukları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle benzin alev aldı. Bir anda alev alan oda içerisinde bulunan 3 çalışan, korku ve panik içerisinde odadan çıkmaya çalıştı.

'KURTARIN' ÇIĞLIKLARINI ŞAKA SANDILAR

Korku evinden gelen bağrışmaları duyan çevredeki diğer esnaf ve vatandaşlar, içeride müşteri olduğunu düşünerek gençlerin yardım çığlıklarını normal karşıladı. Ardından pencereden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi ararken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada vatandaşlar işletmeye girmek istedi. Ancak kapının kilitli olması nedeniyle başarılı olamayan vatandaşlar çareyi cam kapıyı kırmakta buldu. Cam kapının kırılmasının ardından içeri giren çevredeki vatandaşlar 3 genci dışarı çıkarmayı başardı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında içeriden vatandaşların yardımıyla çıkan Nevzat C. K. (24), Muhammet M. K. (22) ve Kazım Ö. yaralandı.

Gençlerden ikisinin vücudunda yanıklar olduğu, birinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi. 112 Acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Nevzat C. K. (24), Muhammet M. K. (22) ve Kazım Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sırasında korku evinin cam kapısını kırarak içerde bulunan gençlerin dışarı çıkmalarına yardım eden Özgür Budak isimli vatandaş, "Kapıyı üzerlerine kilitlemişler, içerde testere bakımı yaparken benzini döktükten sonra testereyi çalıştırınca yangın çıkmış. Kapı kilitliydi, burayı kırdık, çocukları oradan kurtardık. İkisinin vücudunda ağır yanıklar vardı. Biri ise hafif yaralıydı" dedi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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