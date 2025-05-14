Bir Şüpheli Kadın Ölümü Daha! Balkondan 'Düşerek' Hayatını Kaybetti
Kadın cinayetlerinin ve şiddetin ardı arkası kesilmezken, şüpheli kadın ölümlerine bir yenisi eklendi. 35 yaşındaki İ.Ö. isimli kadın evinin balkonundan 'düşerek' hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şüpheli kadın ölümlerinin son adresi Nevşehir oldu. Olay, 350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı.
BALKONDAN 'DÜŞTÜ'
Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki İ.Ö. adlı kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4. kattaki evininin balkonundan düştü. Olayı gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede balkondan düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından İ.Ö.’nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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