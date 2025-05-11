Bir Evden 48 Köpek Çıktı! Yapılan İşkence Kan Dondurdu

ABD'de ev sahibinin tahliye ettiği bir apartman dairesine giden ekipler, evde 48 köpek buldu. Köpeklerin yaşamları boyunca evde kapalı tutulduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Bir Evden 48 Köpek Çıktı! Yapılan İşkence Kan Dondurdu

Dünya genelinde hayvanlara yönelik şiddet vakaları sık sık gündeme gelirken, son olarak ABD’nin New York eyaletinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Kentte bir apartman dairesinde 48 Belçika Kurdu cinsi köpek, sağlıksız bir durumda bulundu.

NYC Hayvan Bakım Merkezleri'nden (ACC) yapılan açıklamada; eve, sahibinin tahliye edilmesinin ardından hayvanları teslim etmesi zorunluluğu nedeniyle gidildiği belirtildi. Ekipler, orada çoğu dolap ve dar alanlara sıkıştırılmış toplam 48 köpek ve köpek yavrusunu kurtardı.

Bir Evden 48 Köpek Çıktı! Yapılan İşkence Kan Dondurdu - Resim : 1

HAYATLARI BOYUNCA KAPALI KALDILAR

NYC Hayvan Bakım Merkezleri yetkilisi Tara Mercado, ekipler tarafından bulunan köpeklerin bütün yaşamları boyunca kapalı alanda kaldıklarının anlaşıldığını ve ayrıca bazı yetişkin köpeklerin de mobilyaların arkasına saklandığını söyledi.

HAYVANLARI KAPALI ALANDA TUTMAK

Hayvanlara uygulanılan şiddet, bu canlılara fiziksel ya da psikolojik zarar veren tüm davranışların bir bütününü ifade ederken, bu acının niteliği kişiden kişiye değişebilir. Ancak köpekler gibi hareketli hayvanların çok uzun süre kapalı tutulmasının, onlara hem fiziksel hem de psikolojik olarak zarar verdiği tartışmasız bir gerçektir.

Barınaktaki Köpek Öldürüldü, Hayvanseverler AyaktaBarınaktaki Köpek Öldürüldü, Hayvanseverler AyaktaGüncel
Edirne'de Köpeğe Bastonlu Şiddet: Kapıyı Kapattı, Dakikalarca VurduEdirne'de Köpeğe Bastonlu Şiddet: Kapıyı Kapattı, Dakikalarca VurduGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Köpek ABD Hayvan
Son Güncelleme:
Haksız Fiyat Artışına Af Yok: 5 Büyük Zincir Markete Büyük Ceza Haksız Fiyat Artışına Af Yok: 5 Büyük Zincir Markete Büyük Ceza
Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler
Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek? Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek?
İstanbul'da Feci Kaza... 1 Ölü, 4 Yaralı... İstanbul'da Feci Kaza... 1 Ölü, 4 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlık Harekete Geçti, Tek Tek Yazı Göndermeye Başladı! Bu Hataya Düşen Yandı Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlık Harekete Geçti, Tek Tek Yazı Göndermeye Başladı
ATM'lerde Sistem Tümden Değişti! Bu İşlemler İçin Artık Şubeye Gitmeye Gerek Yok ATM'lerde Sistem Tümden Değişti! Bu İşlemler İçin Artık Şubeye Gitmeye Gerek Yok
Aylardır Kapalı Olan KFC Ve Pizza Hut Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye Pazarına Yeniden Dönüyor Aylardır Kapalı Olan KFC Ve Pizza Hut Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye Pazarına Yeniden Dönüyor
24 Aydır Sürekli Kazandıran Tek Yatırım Aracı Oldu! Yatırımcısı Arkasına Yaslanıp 2 Yıldır Para Sayıyor 24 Aydır Sürekli Kazandıran Tek Yatırım Aracı Oldu! Yatırımcısı Arkasına Yaslanıp Para Saydı
Emekli Promosyonlarında Vites Yükseldi! O Banka Rekor Promosyonunu Duyurdu Emekli Promosyonlarında Vites Yükseldi! Rekoru Duyurdular