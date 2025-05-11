Bir Evden 48 Köpek Çıktı! Yapılan İşkence Kan Dondurdu

Dünya genelinde hayvanlara yönelik şiddet vakaları sık sık gündeme gelirken, son olarak ABD’nin New York eyaletinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Kentte bir apartman dairesinde 48 Belçika Kurdu cinsi köpek, sağlıksız bir durumda bulundu.

NYC Hayvan Bakım Merkezleri'nden (ACC) yapılan açıklamada; eve, sahibinin tahliye edilmesinin ardından hayvanları teslim etmesi zorunluluğu nedeniyle gidildiği belirtildi. Ekipler, orada çoğu dolap ve dar alanlara sıkıştırılmış toplam 48 köpek ve köpek yavrusunu kurtardı.

HAYATLARI BOYUNCA KAPALI KALDILAR

NYC Hayvan Bakım Merkezleri yetkilisi Tara Mercado, ekipler tarafından bulunan köpeklerin bütün yaşamları boyunca kapalı alanda kaldıklarının anlaşıldığını ve ayrıca bazı yetişkin köpeklerin de mobilyaların arkasına saklandığını söyledi.

HAYVANLARI KAPALI ALANDA TUTMAK

Hayvanlara uygulanılan şiddet, bu canlılara fiziksel ya da psikolojik zarar veren tüm davranışların bir bütününü ifade ederken, bu acının niteliği kişiden kişiye değişebilir. Ancak köpekler gibi hareketli hayvanların çok uzun süre kapalı tutulmasının, onlara hem fiziksel hem de psikolojik olarak zarar verdiği tartışmasız bir gerçektir.

Kaynak: DHA