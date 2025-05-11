İstanbul'da Feci Kaza... 1 Ölü, 4 Yaralı...

İstanbul’da bir otomobilin önce otobüse sonra refüje çarpmasının ardından facia yaşandı. Feci kaza sonrası 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

İstanbul’un D-100 kara yolunun Kartal yönünde seyir halindeki otomobil Tuzla mevkisinde aynı yöne giden otobüse arkadan çarptı. Kazanın ardından savrulan otomobil refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.

Kzanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilde çıkarılan Ayşe D. İsimli kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan Emrah D. İle araçtaki 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA