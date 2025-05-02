Edirne'de Köpeğe Bastonlu Şiddet: Kapıyı Kapattı, Dakikalarca Vurdu

Türkiye'nin farklı illerinden hayvana şiddet haberleri gelmeye devam ediyor. Dehşetin son adresi Edirne oldu. Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde, yaşanan hayvana şiddet olayı tepkilere neden oldu. 81 yaşındaki Fahrettin D., köy kahvehanesinin kullanılmayan bölümünde bir köpeği bastonla darp etti.

'HAYVANLARA ZULMEDİYOR'

Kahvehaneyi işleten Kazım Özen, bakımıyla ilgilendiği 5 aylık Bobi isimli köpeği kanlar içinde bulunca güvenlik kamerasını izledi ve saldırganın komşu köy Ömeroba’dan gelen Fahrettin D. olduğunu fark etti. Özen, "Kendisini çağırdım, neden köpeğe zulmettiğini sordum, cevaplamadan gitti. Bu köpek düşmanlığıdır. Hayvanlara zulmediyor burada." dedi.

Kamera kayıtlarında yaşlı adamın kıraathanenin boş bölümüne girerek elindeki bastonla defalarca köpeğe vurduğunun görüldüğünü söyleyen Kazım Özen, "Ben köpeğe vurduğunu arkadaşlardan öğrendim. Akşam geldiğinde kendisine de sordum, kamera kayıtlarına baktım, köpeğin hiçbir suçu olmadığını gördüm. Hatta kendisini de çağırdım, neden köpeğe zulmettiğini sordum, cevaplamadan gitti. Bu köpek düşmanlığıdır. Hayvanlara zulmediyor burada." diyerek tepki gösterdi.

KAPIYI KAPATIP KÖPEĞİ DARBETTİ

Kahvehanede çalışan Yavuz Gündağ ise çığlık sesleriyle olaydan haberdar olduklarını söyledi. Gündağ, köpeğe uzun süredir baktıklarını belirterek, "Biz köpeğin çığlığıyla olayın farkına vardık. Gelip kamerayı kontrol ettik. İlk başta giriyor kapıyı kapatıyor ve ardından bastonuyla köpeğe vurmaya başlıyor. Etrafı gezip yakalamaya çalışıyor, iki üç kez daha vuruyor. Sonra bir bidonun arkasına sıkıştırıyor ve kafasına vuruyor. Bu köpeğe biz sürekli burada bakıyoruz. 5 aydır bizde kalıyor. Yılbaşından beri bakıyorum, büyüttüm, süt verdim, ekmek verdik. Ben ilk gördüğümde görüntüleri çok kızdım. Yapan kişiye de vurmak istemedim, vursaydım suçlu duruma düşecektim." dedi.

Olay sırasında kahvehanede bulunan Veli Koşucu ise, "Ocakta çalışırken köpeğin çığlığını duyduk. Baktım içeride kendisi köpeği dövüyordu. Köpeğin kendisinin yemeğini yediği için dövdüğünü söyledi. Ben de köpeğin öyle bir şey yapmayacağını, bizim zaten beslediğimizi söyledim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA