Genç Kadının Gözyaşları İçinde Anlattıkları Viral Oldu, İstanbul Valisi Davut Gül Kayıtsız Kalmadı, Vatandaşları Uyardı

İstanbul’da bir otobüste epilepsi krizi geçirdiği iddia edilen bir kişiyle ilgili genç kadının gözyaşlarıyla paylaştığı video sosyal medyada yankı uyandırdı. İstanbul Valisi Davut Gül, genç kadının karşılaştığı durumun dolandırıcılık yöntemi olduğunu açıklayarak, vatandaşları sahte mağduriyetlere karşı uyardı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Genç Kadının Gözyaşları İçinde Anlattıkları Viral Oldu, İstanbul Valisi Davut Gül Kayıtsız Kalmadı, Vatandaşları Uyardı

Sosyal medya dünden beri viral olan bir videoyu konuşuyor. Videoda genç bir kadın, bindiği otobüste başına gelenleri anlatarak isyan etti. Genç kadın, bindiği otobüste bir kişinin epilepsi krizi geçirdiğini ve kendisinin de kişiye müdahale ettiğini söyledi. Genç kadın, "Uyandıktan sonra ilacını alamadığı için günde birkaç kez kriz geçirdiğini söyledi. O adam neden ilacını alamıyor? Vergiler nerede?" diyerek isyan etti.

VALİ GÜL UYARDI

Yaşadığı panik dolu anları gözyaşları içinde sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda anlatan genç kadın, İstanbul Valisi Davut Gül'ün dikkatini çekti. Gül, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Dikkat! Bu bir dolandırıcılık yöntemidir" diyerek vatandaşları uyardı.

Raporlu epilepsi hastalarının tüm ilaç giderlerinin devlet tarafından karşılandığını belirten Gül, " Bu, eczacılarımızın da yakından bildiği bir uygulamadır" dedi. Gül, dilencilikle mücadelede en sık karşılaşılan yöntemlerden birinin de sahte hastalık ve mağduriyet olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Toplu taşımada bayılan, çöp konteynerinin yanında çocuğuyla yemek yiyen gibi sahnelere kanıldıkça bu istismarların sonu gelmez. Toplumumuzun huzuru ve güvenliği için lütfen dikkatli ve duyarlı olalım. Zekât ve sadakalarınızı doğrudan tanıdığınız ihtiyaç sahiplerine veya güvendiğiniz kurumlara ulaştırınız."

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