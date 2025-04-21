İstanbul'da Büyük Operasyon: Kanser, Diyabet, Epilepsi, KOAH... 400 Milyonluk Kaçak İlaç!

İstanbul’da yurt dışından getirdikleri kaçak ilaçları el altından satmaya çalışan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alınırken, 400 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, yasa dışı yollarla ilaç kaçakçılığına yönelik ihbarı değerlendirirken, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Bazı kişilerin bu ilaçları merdiven altında tuttuğu belirlenirken piyasaya da buralardan sürüldüğü saptandı. Fatih ve Ümraniye ilçelerinde şüphelilere ait olduğu belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda, adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 400 milyon lira olan 256 bin 360 adet kanser, diyabet, epilepsi, doğum kontrol, KOAH ve egzama ilaçları ele geçirildi.

Ele geçirilen ilaçların arasında ithalatı yalnızca hasta bilgileriyle sipariş edilebilen özel ilaçların da olduğu ortaya çıktı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA