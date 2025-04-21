Arkadaşı Elif Kırav’ı Öldüren Oyuncu Sevil Akdağ’ın İfadesi Ortaya Çıktı! Mahkemede Pes Dedirten Savunma

İstanbul’da Elif Kırav’ın hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan Sevil Akdağ, mahkemede verdiği ifadede çarpıcı iddialar ortaya attı.

Habertürk'ün haberine göre, panik atak hastası olduğunu belirten Akdağ, olay günü kendisini kötü hissettiğini ve evde oturduğunu söyledi. Kırav’ın daveti üzerine evine gittiğini anlatan Akdağ, “Bana da kendisine de alkol ikram etti. Zaten içiyordu, birlikte içtik” dedi.

'GECEYİ HATIRLAMIYORUM'

Bir süre sonra Beşiktaş’taki bir eğlence mekânına geçtiklerini ve burada alkol almaya devam ettiklerini aktaran Akdağ, gece ilerledikçe yanlarına tanımadığı bir kadının katıldığını ifade etti. “Beraber biraz vakit geçirdik. Elif başka bir mekâna geçeceğini söyledi, ben de başka bir arkadaşımla sözleşmiştim ama o geceyi pek hatırlamıyorum” diye konuştu.

Sevil Akdağ



'SALDIRGANLAŞIYORDU'

Akdağ, Elif Kırav’ın mekân kapanınca tekrar kendisini eve çağırdığını belirterek, “Gitmek istemedim çünkü sarhoşken kendinden geçiyor, saldırganlaşıyordu. Zaman zaman bu yüzden küstüğümüz oluyordu,” dedi. Buna rağmen Kırav’ın evine gittiğini söyleyen Sevil Akdağ, burada Kırav’ın yüksek sesle konuşup, garip davranışlar sergilediğini ve uyuşturucu madde ile Lyrica kullandığını öne sürdü.

Elif Kırav

'BIÇAKLADIM MI HATIRLAMIYORUM'

Tartışmanın büyüdüğünü ve Kırav’ın kendisine hakaret edip saldırmaya başladığını iddia eden Akdağ, “Elinde bıçak vardı. Elinden almaya çalıştım ama bana vurdu, yerde darp etti, saçımı çekti, tokat attı, parmaklarımı ısırdı. Ben sadece kaçmaya ve kendimi korumaya çalıştım. Bıçakladım mı hatırlamıyorum. O anları alkolün etkisiyle net hatırlayamıyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habertürk