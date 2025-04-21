Sevil Akdağ, Elif Kırav'ı Vahşice Katletmişti! Korkunç Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı

CİNAYETTE 'TELEVİZYON' İDDİASI

İlk ifadesinde aşırı alkollü olduğunu ve olay anını hatırlamadığını söyleyen Akdağ, Kırav’ın kendisine vurduğunu ve aralarında boğuşma yaşandığını öne sürdü.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, yıllardır arkadaş olan ikilinin arasındaki kavgayı başlatan konuyla ilgili ise yeni bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre evde alkol alıp dans ederken Sevil Akdağ evdeki televizyonu yere düşürdü. Buna ev sahibi olan Elif Kırav tepki gösterdi. Bu tepki üzerine başlayan kavga korkunç bir cinayetle son buldu.