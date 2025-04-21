Sevil Akdağ, Elif Kırav'ı Vahşice Katletmişti! Korkunç Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı
Genç oyuncu Sevil Akdağ'ın fenomen arkadaşı Elif Kırav'ı evinde bıçaklayarak öldürmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Korkunç cinayetin evdeki televizyonun kırılmasından dolayı çıkan tartışmanın ardından yaşandığı öne sürüldü.
Kaynak: Sabah
İstanbul Fatih’te genç oyuncu Sevil Akdağ (32), fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı (29) evinde bıçaklayarak öldürdü. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Cinayetin ardından kaçan Akdağ, kısa süre içinde gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, İskenderpaşa Mahallesi'nde Kırav’ın yaşadığı 1+1 dairede meydana geldi. İddiaya göre, birlikte dışarıda alkol alan iki arkadaş, akşam saatlerinde Kırav’ın evine geçti. Bir süre sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ, Elif Kırav’ı defalarca bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.
Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet Büro ekiplerinin çalışmaları sonucunda şüpheli Sevil Akdağ, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandı.
Olay yerinde yapılan incelemede, Elif Kırav’ın vücudunda kafa, göğüs, sırt ve boyun bölgelerinde 30’un üzerinde bıçak darbesi tespit edildi. Evde boğuşmaya bağlı dağınıklık ve duvarlarda kan izleri bulundu.
CİNAYETTE 'TELEVİZYON' İDDİASI
İlk ifadesinde aşırı alkollü olduğunu ve olay anını hatırlamadığını söyleyen Akdağ, Kırav’ın kendisine vurduğunu ve aralarında boğuşma yaşandığını öne sürdü.
Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, yıllardır arkadaş olan ikilinin arasındaki kavgayı başlatan konuyla ilgili ise yeni bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre evde alkol alıp dans ederken Sevil Akdağ evdeki televizyonu yere düşürdü. Buna ev sahibi olan Elif Kırav tepki gösterdi. Bu tepki üzerine başlayan kavga korkunç bir cinayetle son buldu.
Gözaltına alınan Sevil Akdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.