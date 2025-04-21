Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Papa İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Papa İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devleti Başkanı Papa Fransuva'nın vefatı nedeniyle, başta Vatikan olmak üzere tüm Katolik dünyasına başsağlığı diliyorum. Dünyanın vicdanını yaralayan pek çok insani kriz karşısında sergilediği duyarlı yaklaşım; özellikle Gazze'deki soykırım ve Filistin halkına yönelik adaletsizlikler karşısında gösterdiği açık ve kararlı tutum, evrensel değerleri önceleyen bir liderlik örneği olarak hatırlanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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