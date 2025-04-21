İlk Yerli ve Milli Uydu Türksat 6A Resmen Hizmete Alındı

Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle resmen hizmete alındı.

Türksat 6A’nın hizmete alınmasıyla, Türkiye’nin uydularının kapsama alanı 3,5 milyar kişiden 5 milyar kişiye ulaşmış oldu. Uydunun en az 15 yıl hizmet vermesi bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun yapımına ilişkin verdiği bilgilerde, ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay ve C2TECH ile birlikte çalıştıklarını söyleyerek “Bu firmalarımız tarafından yerli ve milli olarak üretilen her parça, uydu deneyimi kazandı. Uydumuz, yüzde 80'in üzerinde yerlilikle 84 yerli ekipman kullanılarak geliştirildi. Ülkemizde üretilen bu parçaların hepsinin uzay deneyimi kazanarak uzayda başarıyla hizmet verebildiği için tüm dünyaya ihracının önü de açıldı” demişti.

'ÖNEMLİ BİR FIRSAT YAKALADIK'

Türksat 6A, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle resmen hizmete alınmış oldu.

Erdoğan, törende yaptığı açıklamada, “Elde edilen kazanımlarla milli uydu markamızı oluşturma ve milli uzay şirketi kurulması noktasında önemli bir fırsat yakalamış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA