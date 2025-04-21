Karaman'da Trafik Kazası: Bir Otomobil Ters Döndü, 2 Yaralı

Karaman'da öğle saatlerinde meydana gelen korkunç trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Çeltek Mahallesi'ndeki jandarma kavşağında, Karaman-Mersin çevre yolu üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Remzi A. (33) yönetimindeki 70 ABE 624 plakalı otomobil, Şerife A. idaresindeki otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araç şarampole inerek ters dönerken, sürücü Remzi A. ve diğer araçta yolcu olarak bulunan Halil N. (70) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenini araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA