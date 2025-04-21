Oyuncu Sevil Akdağ, Fenomen Arkadaşını Öldürmüştü! Korkunç Cinayetin Arka Planını Elif Kırav’ın Ailesi ve Arkadaşı Anlattı

Olay, geçtiğimiz cuma akşam saatlerinde Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra Kırav'ın evine gitti. Evde bir süre sonra ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra kendi bileklerini kesti.

Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı. Yaşamını yitiren Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları, apartmandaki komşularını arayarak eve bakmalarını istedi. Komşular, genç kadının evine geldiğinde Kırav'ı kanlar içerisinde gördü. Komşu, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın yaşamını yitirdiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını tespit etti. Yapılan incelemelerde ekipler, Elif Kırav'ın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak izi ve olay yerinde boğuşma izi olduğunu belirledi.

ESENYURT'TA YAKALANDI

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Akdağ'ı Esenyurt'ta yakaladı ve gözaltına aldı.​ Akdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.​

'ELİF'E TAKINTILIYDI'

Olayın ardından Elif Kırav'ın yakınları, Akdağ'ın Kırav'a takıntılı olduğunu ve kıskançlık nedeniyle bu cinayeti işlediğini iddia etti. Kırav'ın yakın arkadaşı Bade Taş, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklama, Sevil Akdağ'ın Elif Kırav'a takıntılı olduğunu dile getirdi.

Bade Taş, "Aslında böyle bir açıklama yapmayacaktım. Çünkü o gücü kendimde bulamıyorum. Ailem dediğim insan öldü. Sustukça her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Mecbur kaldım. O cani ne yazık ki benim arkadaşımın çocukluk arkadaşı. Ama ben kendisini iki kere falan gördüm. Elif'in doğum günlerinde. İçten içe Elif'e takıktı. Ne zaman alkol alsa ya da başka bir madde kullansa, Elif’i arardı. Sürekli ağlıyor, beni çevremden kimse sevmiyor, ben senin arkadaşınım diye. İstemiyorduk onu arkadaş çevremizde" şeklinde konuştu.

CİNAYET GECESİNİ ANLATTI

Taş, şunları söyledi: "Beraber dışarıya çıkıyorlar, yiyorlar içiyorlar, sonra bu malum şahıs, tuvalete gidip geldikten sonra her hareketleri değişiyor. Elif de diyor ki; 'Ben geceye seninle devam etmek istemiyorum' diyerek bunu gönderiyor. Elif ise başka bir kız arkadaşıyla mekandan ayrılıp farklı bir yere geçiyor. Bu cani arka arkaya arıyor Elif'i. Elif cevap vermeyince yanındaki kızı arıyor. Oradan çıkıyor ve Elif kendi evine gidiyor. Sabaha karşı cebinden kesici aletle Elif'in kapısına geliyor. İçeride ne yaşandı bilmiyorum. Sadece telefona ulaşamasın diye telefonu kapının önüne koymuş. Her yerinden bıçaklamış, 35-40 bıçak izi var. Ve bu kızı bu halde annesi evde buluyor. Aile perişan durumda."

ACILI ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Elif Kırav'ın annesi Şükran Kırav ise, katıldığı programda cinayetin arka planını anlattı.

Şükran Kırav, kızının uzun süredir tanıdığı Sevil Akdağ tarafından sürekli takip edildiğini ve bu durumun kızını rahatsız ettiğini belirtti. Kızının, Sevil Akdağ'ın kıskanç ve agresif tavırlarından dolayı zor zamanlar geçirdiğini vurgulayan anne Kırav, kızının Sevil Akdağ tarafından sürekli taklit edildiğini ve bu durumun kızını rahatsız ettiğini aktardı.​

'53 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRMÜŞ'

Abi Furkan Kırav ise, kardeşi ile Sevil Akdağ arasında duygusal bir ilişki olmadığını, sadece eski arkadaş olduklarını ve zaman zaman görüştüklerini söyledi. Kırav, olay günü, kardeşinin evine gelen Sevil Akdağ'ın, ablasını 53 bıçak darbesiyle öldürdüğünü söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi