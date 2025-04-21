Toplu Taşıma 23 Nisan'da Başkentte Ücretsiz Olacak

EGO Genel Müdürlüğü, 23 Nisan'da Ankara'da otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Toplu Taşıma 23 Nisan'da Başkentte Ücretsiz Olacak

Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO Genel Müdürlüğü), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar 23 Nisan Çarşamba günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz olarak kullanabilecek.

İNTERNET SİTESİNDEN ULAŞILABİLİR

EGO'nun 23 Nisan'da 377 güzergahta cumartesi günü servis programına göre hizmet verecek otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve EGO'nun internet sitesinden ulaşılabilecek.

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Kaynak: AA

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