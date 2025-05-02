Kanlı Hesaplaşmada Yoldan Geçen Genç Öldü! Yürürken Kurşunların Hedefi Oldu

Tartışmanın ortasında kalan 22 yaşındaki Seyit Ahmet Şanver, Esenyurt'ta sokakta yürürken vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki kişi tutuklanırken, 21 suç kaydı bulunan saldırganın evinden 23 kilo uyuşturucu çıktı.

Kanlı Hesaplaşmada Yoldan Geçen Genç Öldü! Yürürken Kurşunların Hedefi Oldu

İstanbul Esenyurt'ta gündüz vakti yaşanan bir kavga, genç bir adamın hayatına mal oldu. Balıkyolu Mahallesi'nde 26 Nisan Cumartesi günü saat 12.40 sıralarında çıkan tartışma sırasında yoldan geçen 22 yaşındaki Seyit Ahmet Şanver, kurşunun hedefi oldu. Ağır yaralanan Şanver, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YOLDAN GEÇENE İSABET ETTİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada Seyit Ahmet Şanver'in olayla ilgisi olmadığı, tamamen tesadüfen kurşuna hedef olduğu ortaya çıktı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen C.T. (48), polis ekiplerince gözaltına alındı. C.T.'nin ifadesi, olayın arka planında yaşanan kişisel bir husumeti ortaya çıkardı.

Taksicilik yapan C.T., olaydan bir gün önce Y.M.B. isimli şüpheliyi aracına aldığını, bu sırada şüphelinin araçta bir eşyasını unuttuğunu ve eşyayı geri istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını söyledi. C.T., olay günü bir kafede otururken Y.M.B.'nin yanına geldiğini ve ikili arasında kavga başladığını anlattı.

Kanlı Hesaplaşmada Yoldan Geçen Genç Öldü! Yürürken Kurşunların Hedefi Oldu - Resim : 1

C.T.'nin ifadesine göre, "Biz boğuşurken bir anda elindeki silah patladı. O sırada kaldırımda bulunan 1 kişi yere düştü." C.T., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın asıl şüphelisi Y.M.B.'yi yakalamak için Cinayet Büro ekipleri operasyon başlattı. Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde belirlenen bir adrese yapılan baskında şüpheliye ulaşılamasa da, evde yapılan aramada iki büyük çanta içinde 23 kilo 929 gram marihuana ele geçirildi. Devam eden operasyonlarda Y.M.B. yakalanarak gözaltına alındı.

21 SUÇ KAYDI VAR

Poliste 21 suç kaydı bulunan Y.M.B., sorgusunda suçunu itiraf etti. Asıl hedefinin C.T. olduğunu ancak silahın patlaması sonucu tanımadığı bir kişiyi vurduğunu söyledi. Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Y.M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

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