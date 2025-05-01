Samsun'da İş Yerine Tüfekli Saldırı

Samsun’un Bafra ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Medrese Aralığı’nda bir iş yerine tüfekli saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. (29) ve U.D. (25) adlı şahıslar, motosikletle geldikleri A.A.’ya ait iş yerine tüfekle 4 el ateş açtıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde düzenlediği operasyonla İ.A. ve U.D.’yi olayda kullanılan tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayın ardından bölgede yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ö. adlı şahıs, Muhammet Ali Özdemir’in (26) kafasında şişe kırdı. Ağır yaralanan Özdemir, Bafra Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA