Parktaki Gençlere Silahlı Saldırı, 21 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

İstanbul Esener’de parkta arkadaşları ile oturan Umut Hamdi Saraç'a yüzleri maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yaşanan saldırıda 21 yaşındaki genç hayatını kaybederken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için harekete geçti.

Son Güncelleme:
Parktaki Gençlere Silahlı Saldırı, 21 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Silahlı saldırı, Tuna Mahallesi'nde bulunan Deprem Parkı'nda 17 Nisan Perşembe günü gece saatlerinde yaşandı. 21 yaşındaki Umut Hamdi Saraç iki arkadaşı ile parkta oturduğu sırada yüzleri maskeli iki kişi yanlarına geldi.

Maskeli kişilerden birisi, yanında bulunan silah ile parkta oturanların üzerine kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunlardan birisi Umut Hamdi Saraç’ın kafasına isabet etti. Silahlı saldırganlar parktan kaçarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Saraç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde bir süre incelemelerde bulunarak çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alındı. Polis ekiplerinin silahlı saldırganları yakalama çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Esenler
Son Güncelleme:
Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi
Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık Uzağınızda Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu
İstanbul’un Altında Saatli Bomba! Aynı Anda 500 Yangın Çıkabilir: Fabrikalar, Oteller, Tarihi Yapılar... İstanbul’un Altında Saatli Bomba! Aynı Anda 500 Yangın Çıkabilir
İstanbul'a Sis Çöktü: Kartpostallık Manzaralar Oluştu İstanbul'a Sis Çöktü
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Şimşek Açıkladı: Hesabında Parası Olanlar İçin Bu İşlemler Yasaklandı Mehmet Şimşek Açıkladı: Hesabında Parası Olanlar İçin Bu İşlemler Yasaklandı
SGK'dan Toplu Ödeme Hamlesi: SSK, Bağkur Dahil 81 İldeki Bütün Emekliler Alacak SGK'dan Toplu Ödeme Hamlesi: SSK, Bağkur Dahil 81 İldeki Bütün Emekliler Alacak
Bakanlık Duyurdu, Yasa Yürürlüğe Girdi: Buralarda Fotoğraf Çekene Para ve Hapis Cezası Geliyor Bakanlık Duyurdu, Yasa Yürürlüğe Girdi: Buralarda Fotoğraf Çekene Para ve Hapis Cezası Geliyor
İkinci El Otomobilde Altın Gibi Yatırımlık Modeller Belli Oldu: Hiç Değer Kaybetmiyor! İkinci El Otomobilde Altın Gibi Yatırımlık Modeller Belli Oldu: Hiç Değer Kaybetmiyor!
Ne BYD Ne Chery Ne de MG! Asyalı Otomotiv Devi Bütün Tuşlara Bastı! 60 Ülkeye Aynı Anda Açılıyor Ne BYD Ne Chery Ne de MG! Asyalı Otomotiv Devi Bütün Tuşlara Bastı! 60 Ülkeye Aynı Anda Açılıyor