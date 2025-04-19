Parktaki Gençlere Silahlı Saldırı, 21 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Silahlı saldırı, Tuna Mahallesi'nde bulunan Deprem Parkı'nda 17 Nisan Perşembe günü gece saatlerinde yaşandı. 21 yaşındaki Umut Hamdi Saraç iki arkadaşı ile parkta oturduğu sırada yüzleri maskeli iki kişi yanlarına geldi.

Maskeli kişilerden birisi, yanında bulunan silah ile parkta oturanların üzerine kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunlardan birisi Umut Hamdi Saraç’ın kafasına isabet etti. Silahlı saldırganlar parktan kaçarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Saraç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde bir süre incelemelerde bulunarak çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alındı. Polis ekiplerinin silahlı saldırganları yakalama çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA