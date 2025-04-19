İstanbul'a Sis Çöktü: Kartpostallık Manzaralar Oluştu
Gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran sis, İstanbul Boğazı’nda büyüleyici manzaralar oluşturdu. Görüş mesafesinin düşmesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis bulutları arasında kayboldu.
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis, sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini artırarak özellikle Boğaz çevresinde büyüleyici görüntüler oluşturdu.
Boğaz hattında yoğunlaşan sis, Anadolu ve Avrupa yakaları arasında görüş mesafesinin ciddi şekilde azalmasına neden oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, sis bulutları arasında adeta görünmez hale gelirken, şehrin silueti puslu bir örtünün ardında gizlendi.
Yoğun sisin etkisiyle İstanbul Boğazı’nda oluşan manzara, görsel bir şöleni andırarak kartpostallık karelere sahne oldu.
Kaynak: İHA
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