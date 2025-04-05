AKOM İstanbul İçin Tarih Verdi: Soğuk Hava ve Yağışlar Kente Geri Dönüyor

AKOM’dan İstanbul için kritik uyarı geldi. AKOM tarafından yapılan uyarıya göre İstanbul yaklaşık bir hafta boyunca yağışlı havanın etkisi altında olacak. Yağışlı havalarla birlikte sıcaklıkların da mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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AKOM İstanbul İçin Tarih Verdi: Soğuk Hava ve Yağışlar Kente Geri Dönüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre 6 Nisan Pazar ve 7 Nisan Pazartesi günleri için sağanak yağış uyarısı yaptı.

İSTANBUL’A YAĞMUR GELİYOR

Pazar günü için 3 ila 7 kilogram arasında yağış beklenirken pazartesi günü ise 5 ila 15 kilogram arasında yağış bekleniyor.

Salı günü havanın kapalı olarak seyretmesi beklenirken, çarşamba günü ise bir kez daha yağmur kendini gösterecek. çarşambadan başlayarak cuma gününe kadar kent genelinde aralıklarla yağmurun etkili olması öngörülüyor.

HAVALAR SERİNLİYOR

Öte yandan hava sıcaklıklarında da yeni haftayla birlikte düşüş görülecek. Hafta sonu ülke genelinde çok bulutlu, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin olacağı tahmin edilirken hava sıcaklıklarının pazartesi gününe dek 14-18 dereceyle bahar havasında seyretmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA GÜN GÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

Ancak AKOM, yeni haftanın başlamasıyla birlikte yağmurun yanı sıra soğuk havanın da etkili olacağını belirtti. AKOM, pazar günü için en düşük 6 en yüksek 18, pazartesi günü için en düşük 3 en yüksek 8, salı günü en düşük 4 en yüksek 10, çarşamba günü en düşük 4 en yüksek 11, perşembe günü en düşük 5 en yüksek 14 ve cuma günü ise en düşük 2 en yüksek 8 derece tahminlerinde bulundu.

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