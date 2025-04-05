Zincirleme Trafik Kazasında 4 Polis Memuru Yaralandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana gelen zincirleme kazada, otomobilin sürücüsü ve 4 polis memuru yaralandı. Yaralanan polisler ve sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Son Güncelleme:
Zincirleme Trafik Kazasında 4 Polis Memuru Yaralandı

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde seyir halinde olan motosikletli polis memurları ile bir otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü ve 4 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı.

Zincirleme Trafik Kazasında 4 Polis Memuru Yaralandı - Resim : 1

Yaralı polis memuru O. B., F.G., O.K. ve E.İ. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla bölgedeki yakın hastanelere kaldırıldı. 5 ayrı suçtan kaydı bulunan otomobilin sürücüsü Serhat K. (25) ise sağlık kontrollerinin ardından adli işlemler için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Küçükçekmece Trafik kazası Polis
Son Güncelleme:
Ünlü Astrolog Açıkladı: 3 Nisan İtibarıyla Başlıyor! Nisan Ayına Damgasını Vuracak Gelişme Ünlü Astrolog Açıkladı: 3 Nisan İtibarıyla Başlıyor! Nisan Ayına Damgasını Vuracak Gelişme
Karşıya Geçmek İsterken Neye Uğradığını Şaşırdı Karşıya Geçmek İsterken Neye Uğradığını Şaşırdı
Bu Araçların Tümü Trafiğe Çıkamayacak! Bakanlık Açıkladı, Yola Çıkarken Dikkat Bakanlık Açıkladı, Bu Araçların Hiçbiri Trafiğe Çıkamayacak
Afyonkarahisar’da Traktör Kazaya Karıştı; İki Yaralı Afyonkarahisar’da Traktör Kazaya Karıştı; İki Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Dev Giyim Markası 13 Yıl Sonra Türkiye'ye Geri Döndü! Mağazasını İstanbul’da Açtı, Moda Savaşları Başladı Dev Giyim Markası 13 Yıl Sonra Türkiye'ye Geri Döndü! Mağazasını Açtı, Moda Savaşları Başladı
Cep Telefonu Numarasıyla Zengin Oldu: Kimse İnanamadı! Bu Numara İçin Servet Ödediler Cep Telefonu Numarasıyla Zengin Oldu: Kimse İnanamadı! Bu Numara İçin Servet Ödediler
Eşi Evden Kovdu Birden Zengin Oldu! Tarlada Kazarken Başına Talih Kuşu Kondu, Büyük Serveti Buldu Eşi Evden Kovdu Birden Zengin Oldu! Tarlada Kazarken Başına Talih Kuşu Kondu, Büyük Serveti Buldu
Yatırımcılar Rotayı Oraya Çevirdi! Satışlar Patladı, Piyasalar Alev Aldı: 3 Ayda Rekor Kırdı Yatırımcılar Rotayı Oraya Çevirdi! Satışlar Patladı, Piyasalar Alev Aldı: 3 Ayda Rekor Kırdı
Tehlikeli Hasat Başladı: Metrelerce Yüksekten Toplayan 3 Bin TL Kazanıyor, Kilosu 1500 TL'den Satılıyor Tehlikeli Hasat Başladı: Toplayan 3 Bin TL Kazanıyor, Kilosu 1500 TL'den Satılıyor