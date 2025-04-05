Karşıya Geçmek İsterken Neye Uğradığını Şaşırdı

Nusaybin-Midyat yolu Üçyol Kışla mevkisinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen bir otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın için bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralı kadın olay yerine gelen ekiplerce Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA